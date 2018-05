Leef jij in een rommelig huis? Dan ben je creatiever

Van rondslingerende tijdschriften en een berg afwas tot hier en daar een paar sokken: is er geen leeg oppervlak in jouw huis te bekennen en is het altijd rommelig? Als we onderzoekers mogen geloven, is het niets om je zorgen over te maken. Integendeel, het zou er zelfs op wijzen dat je een stuk creatiever én slimmer bent dan je medemens die wél in een opgeruimd huis leeft.

Als je niet van opruimen, schoonmaken en poetsen houdt én het prima vindt om in een rommelig huis te wonen, zou dat veel kunnen zeggen over jouw brein. Volgens onderzoekers van de University of Minnesota zouden mensen die in staat zijn om te werken in een chaotische omgeving, ontzettend creatief en slim zijn. De rommel zou er namelijk juist voor zorgen dat er nieuwe ideeën ontstaan en je creatiever kunt denken.

Sterker nog: de onderzoekers hebben een link tussen creativiteit en eigenschappen als slordigheid ontdekt, en hetzelfde geldt voor intelligentie. Dus zeuren jouw (schoon)ouders binnenkort weer over jouw onopgeruimde huis wanneer ze onverwacht komen binnenvallen, dan wordt dít jouw excuus!

Beeld: iStock