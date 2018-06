Ramses Jedeloo: ‘Vroeger rangschikte ik mijn afstandsbedieningen van groot naar klein’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Dit keer: The Bootcamp Club-oprichter Ramses Jedeloo.

In het kort

Ramses Jedeloo (9 februari 1975) richtte in 2011 The Bootcamp Club op, die met 85.000 leden, 200 trainingslocaties en 3.500 trainingen per maand inmiddels het grootste outdoor sportbedrijf van Nederland is. Onlangs bracht hij het boek Strk Pln: een strak lijf in 12 weken uit, waarin hij je op motiverende wijze over de drempel trekt om aan een strak lijf te werken. Ramses is getrouwd en heeft twee kinderen van 6 en 4. Het gezin Jedeloo woont in een huis van 140 vierkante meter in Amstelveen.

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

‘Tijdens mijn middelbareschool- en studententijd heb ik tien jaar lang allerlei bijbaantjes gehad in een verzorgingstehuis. Ongeveer drie jaar lang maakte ik in het weekend schoon, ook het bijhouden van de toiletten hoorde daarbij. Als je dat hebt gedaan, dan heb je je portie toiletten schoonmaken voor de rest van je leven gehad. Ik doe het dus nooit. We hebben een schoonmaakster en verder regelt mijn vrouw het.’

Point taken. ½ punt

Ben jij een rommelkont of een pietje precies?

‘Ik ben heel erg van orde en netheid. Vroeger was ik zo’n type dat z’n afstandsbedieningen van groot naar klein rangschikte. Het is misschien maar goed dat ik het tegenwoordig te druk heb voor dat soort dingen, anders zou ik tegen het neurotische aan zitten. Gelukkig kan ik goed prioriteiten stellen, dus onbelangrijke zaken laat ik vallen als er andere dingen belangrijker zijn.’

Terecht. Niemand heeft baat bij gerangschikte afstandsbedieningen. 1 punt

Wie strijkt jouw overhemden?

‘Ik draag bijna geen overhemden, maar als ik ze draag, dan worden ze gestreken door de schoonmaakster. Ik heb zo’n hekel aan strijken! Dat vind ik echt heel vervelend. Dan maak ik nog tien keer liever de koelkast schoon.’

Wij ook. 0 punten

Trek je je schoenen uit als je thuiskomt?

‘Vroeger niet, maar vanwege de allergieën van mijn zoontje doen we dat tegenwoordig wel. We willen geen viezigheid naar binnen lopen.’

Zo hoort het. 1 punt

Hoe ben je in de keuken?

‘Ik ben geen wereldkok, maar ik kook regelmatig. Voor het gezin maak ik meestal Hollandse maaltijden en anders Italiaans. Voor mezelf bereid ik elke twee dagen warme maaltjes die ik als lunch kan meenemen naar mijn werk. Vaak is dat een pasta met saus, kip, veel groentes en wat ei, zodat ik veel eiwitten binnenkrijg.’ Klinkt niet superlekker, maar hé: het is vast heel gezond. ½ punt

