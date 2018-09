Puinruimen in huis: dat doe je zo

Je hoort wel eens dat september wordt gezien als het nieuwe januari. September betekent het eind van de zomer, de start van een nieuw academisch jaar en de langzame intrede van de herfst. Is september een goed moment om (alsnog) te beginnen met goede voornemens? Ja. Is een van die voornemens puinruimen in je kast, kamer of huis? O, ja.

Nog zo’n gezegde dat je vaak hoort; een opgeruimd huis staat voor een opgeruimd hoofd. Opgeruimd staat niet alleen netjes, het zorgt ook voor meer ruimte. Letterlijk meer ruimte in je huis, maar ook meer ruimte in je hoofd. En met donkere wintermaanden opkomst kun je die extra hoofdruimte goed gebruiken. Je kunt het namelijk ook omdraaien: een rommelig huis kost energie, en die energie wordt al minder door het afnemende aantal zonuren in de komende maanden. Dus hop hop, wees de winter vóór en ga vandaag nog aan de slag. Wist je trouwens dat een opgeruimd huis de duur van huishoudelijke taken met 40% kan verminderen? Ha, heb je mooi nog een argument te pakken om vandaag nog te beginnen met opruimen.

Maar hoe begin je met opruimen?

Stap 1:

Begin met de visuele rotzooi. Loop een rondje door het huis of ga in het midden van je kamer staan om te kijken welke spullen je kunt opruimen, of zelfs wegdoen. Staat er bijvoorbeeld al jarenlang een stapel CD’s op de grond naast de kast? Of hebben spulletjes die eigenlijk nergens thuis horen, alsnog een vast plekje gekregen in de loop der tijd? Laat je niet afschrikken door alle losse eindjes die je tegenkomt. Je zult zien dat opruimen, en dus de losse eindjes aan elkaar vastknopen, energie geeft.

Stap 2:

Doe wat nodig is. Alleen een blik op je uitpuilende kast werpen kan al overwhelming zijn. Toch gaan die kleren zich niet vanzelf sorteren en vouwen. Doe daarom wat voor jou nodig is om met het echte opruimwerk te beginnen. Geef jezelf een schop onder de kont, maak een lijst waarbij je alles opdeelt in stukjes en doe iedere dag een deel. Heb je nieuwe opbergdozen en vuilniszakken nodig? Doen!

Stap 3:

Deel je rotzooi in verschillende categorieën in. Gretchen Ruben, voor wie het opruimen van haar huis een uitgesteld project van jaren was, noemt in haar boek The Happiness Project verschillende rotzooi-genres.

Met stip op nummer één geldt voor veel mensen de nostalgische troep; dingen die je bewaart vanwege de herinneringen die eraan vast zitten. Maar hey, je hoeft niet ál die dozen te bewaren om terug te denken aan je middelbare school.

Ten tweede noemt Ruben de conservatie troep; spullen die je bewaart omdat ze nut hebben, alleen voor jou totaal nutteloos zijn.

Dan is er de uitverkoop troep, een confronterende categorie voor velen. Want kijk eens goed, hoeveel spullen heb je gekocht omdat ze in de sale waren, maar gebruik of draag je nooit?

Hetzelfde geldt voor de freebie troep. Als iets gratis is, wil dat niet zeggen dat je het mee naar huis moet nemen. Dat krukje van je oma kan dus weg.

Dan komen we bij de tegen beter weten in troep. Onderbroeken of leggings met gaten bewaren omdat ‘ze zo lekker zitten’ kan echt niet meer!

Ook de aspiratie troep mag niet ontbreken: welke hobby spullen heb je allemaal in huis gehaald met het voornemen om ooit eens te gaan doen? Is het breien er nooit van gekomen? Gooi die zakken wol dan weg. Heb je die naaimachine nooit aangeraakt? Weg ermee!

Trek je keukenkastje eens open, staat daar nog je Blond-servies als onderdeel van je eerste huisraad en gebruik je het al lang niet meer? Welkom, dat is de ontgroeide troep.

Last but not least: de miskoop troep. Stel je koopt een dure jas die je vervolgens nooit draagt. Dan bewaar je die in de hoop dat zijn waarde hangend in je kast nog op z’n minst een beetje tot zijn recht komt. Ring ring, wake up call, opruimen betekent ook afstand van je miskopen doen. En dingen stijgen niet in waarde door ze in je kast te laten hangen…

Bonus categorie: probeer te focussen op zogenaamde dump zones. Heb jij een stoel die altijd vol ligt met kleren? Ruim dan niet alleen je kleren op, maar doe de stoel ook weg als je er toch nooit op zit!

Stap 4:

Heb je je huis opgeruimd? Probeer dat dan ook zo te houden. Ook daarvoor deelt Ruben een aantal tips.

Doe het meteen. Is een opruimklusje binnen één minuut geklaard? Wacht dan niet en doe het direct.

Ruim ’s avonds op. Dat klinkt heel truttig, maar het heeft grote voordelen. Niet alleen word je wakker in een opgeruimd huis, je bereidt je ook beter voor op je nachtrust. Tien minuten voor bedtijd opruimen zorgt ervoor dat je gedachten leeg worden en fysiek voelt hoe moe je bent.

Bron: The Happines Project | Beeld: iStock