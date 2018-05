4 plekken die je waarschijnlijk vergeet schoon te maken in huis

Om je huis netjes en schoon te houden, ontkom je er niet aan om regelmatig met de stofzuiger, dweil en stofdoek in de weer te gaan. Maar hoe netjes je huis eruit ziet, er is een aantal plekken die vaak vergeten worden tijdens de wekelijkse schoonmaak.

Van het toilet tot het aanrecht en de eetttafel: het zijn de plekken in huis die in elk geval niét vergeten worden wanneer er schoongemaakt wordt. Maar wat dacht je van de binnenkant van de vaatwasser? Je zou het misschien niet meteen denken, maar ook die plek moet gereinigd worden. En zo zijn er nog wat plekken die je niet mag overslaan:

1. Vriezer

We stoppen er regelmatig wat in en pakken eruit wat we nodig hebben, maar hoe vaak maak je ‘m eigenlijk echt helemaal schoon? Veel bacteriën gaan niet dood door de koude temperaturen, maar raken alleen in een soort winterslaap. Langzaam maar zeker kunnen ze in alle hoekjes en gaatjes van de vriezer terecht komen en je eten toch sneller laten bederven dan de bedoeling is. Wil je ‘m schoonmaken? Zet de vriezer dan eerst uit; verwijder vervolgens de lades en wacht tot de boel ontdooid is. Daarna kun je met een mengsel van half water en half natuurazijn de bacteriën doden.

2. Matras

Dat je je beddengoed regelmatig moet verschonen, is niets nieuws, maar maak je ook weleens je matras schoon? Het klinkt ouderwets, maar een mattenklopper is wat je nodig hebt om het stof eruit te kloppen. Maar… dan ben je er nog niet. Besprenkel het matras (zonder hoes) met baksoda, laat dit een paar uur intrekken en pak dan de stofzuiger erbij om je matras sodavrij te maken.

3. Deurklinken, lichtknoppen en afstandsbedieningen

Je raakt ze meerdere keren per dag aan, maar maak je ze ook weleens schoon? Het kan nog weleens vergeten worden, waardoor bacteriën zich flink kunnen vermenigvuldigen. De beste manier om daar snel van af te komen? Doe wat natuurazijn op een microvezeldoekje en neem de boel af.

4. Tegelvoegen

Tegelvloeren en -wanden nemen we over het algemeen wel mee in de wekelijkse schoonmaak, maar wist je dat je de voegen apart schoon moet maken? Om schimmel tegen te gaan, kun je volgens de experts van Helpling het beste gebruik maken van tea tree olie; dankzij de antibacteriële werking gaat het goedje het ontstaan van schimmel tegen. Het handigst is om de olie aan te brengen met een wattenstaafje en dit een halfuur in te laten trekken voordat je weer met water in de weer gaat.

