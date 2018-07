Als je een week of twee van huis bent, kun je natuurlijk een van de buren inschakelen om jouw planten water te geven. Maar zijn zij precies dezelfde periode als jij op vakantie? Geen zorgen, dankzij dit trucje is jouw huis bij thuiskomst nog even groen als hoe je het achtergelaten hebt.

Lees ook: Oppassen: deze kamerplanten zijn giftig voor je huisdier

Met een paar simpele stappen kun je namelijk een handig zelfbedruipend systeem in elkaar flansen die jouw planten water geeft terwijl jij geniet van een zonovergoten vakantie of stedentrip. En het enige wat je ervoor nodig hebt, is een aantal plastic flessen.

Droog

Het is hartstikke simpel: heb je kleine planten in huis, dan kun je flesjes van 500 ml gebruiken; moet je grotere kamerplanten van water voorzien, gebruik dan literflessen. Deze vul je simpelweg met water, vervolgens maak je een gat in de dop en zet je de fles ondersteboven in de potgrond. Wordt de aarde te droog? Dan zorgt je zelfgemaakte systeem ervoor dat er geleidelijk wat water bij komt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock