Deze opruimtip is onmisbaar voor mensen met kinderen

Een rondslingerend Lego-blokje op het vloerkleed, drie potloden onder de bank en losse puzzelstukjes op én naast de eettafel: aargh! Hoe leuk kinderen ook zijn, de rommel die ze kunnen maken is niet altijd even prettig.

Ziet jouw woonkamer eruit alsof er zojuist een bom is ontploft en heb je géén idee waar je moet beginnen met opruimen? Kinderen kunnen er een behoorlijk zooitje van maken maar die spullen kun je met behulp van één handige tip een stuk sneller opruimen.

Verschillende tasjes

Je hebt er alleen een paar linnen draagtasjes voor nodig; één voor iedere kamer in het huis. Maak met deze tassen een rondje door het huis en stop de spullen die je tegenkomt in de bijbehorende zak. Vind je bijvoorbeeld een badeend? Stop ‘m in de badkamertas. Lego? Hup, in de speelkamertas. Als je eenmaal klaar bent, kun je alle spullen in één keer naar de juiste kamer brengen, en daar de boel weer uitstallen en opruimen. Scheelt weer!

Tip: maak er – als je kind groot genoeg is – een spelletje van en ga samen op avontuur door het huis.

