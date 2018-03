Onverwachts bezoek? Zo ruim je het huis binnen no time op

Denk je een middag helemaal niets uit te hoeven voeren, belt je moeder dat ze over een uur op de stoep staat. Slaat de paniek toe omdat het huis eruit ziet alsof er een bom ontploft is? Geen zorgen, dat is gelukkig binnen no time op te lossen.

Als je (schoon)ouders op bezoek komen, wil je natuurlijk dat het huis er een beetje gezellig bij staat. Geen troep op tafel, de kussens opgeschud, de vloer gestofzuigd en gedweild. Maar als het bezoek onverwachts komt, heb je daar natuurlijk totaal geen tijd voor. Toch kun je er binnen een mum van tijd voor zorgen dat je huis wél netjes en opgeruimd oogt, en dat doe je door aandacht te besteden aan de volgende drie dingen:

1. Wc schoonmaken

Als het toilet er schoon uit ziet, geeft dat direct een fris gevoel. Poets ‘m van buiten, gooi er wat bleek in en hang er een wc-blokje in. Voor een extra schone touch kun je er nog een geurkaarsje neerzetten om nare luchtjes te maskeren.

2. Kussens opschudden

Zorg dat de plek waar je gasten gaan plaatsnemen er netjes uitziet; dat is toch de plek waar ze de tijd gaan doorbrengen. Heb je huisdieren? Zorg dan dat de bank vrij is van haren. Schud de kussens op, haal een doekje over de bijzettafel en leg de tijdschriften op één stapel; deze simpele dingen kunnen er al voor zorgen dat het er meteen een stuk opgeruimder uitziet.

3. Voldoende glazen

Als je bezoek over de vloer krijgt, is het belangrijk dat er genoeg glazen zijn waar je drinken in kunt serveren. Was wat koffiekopjes af en reken twee glazen per persoon waarin je drinken kunt doen. Je weet maar nooit of ze na een glas fris tóch liever wat water willen, en dan hoef je je in elk geval niet tussendoor druk te maken of je wel genoeg servies en glazen tot je beschikking hebt.

Bron: Gazet van Antwerpen | Beeld: iStock