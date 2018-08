Dankzij deze tips voorkom je de nodige ongelukjes in de keuken

Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat geldt ook wanneer je in de keuken bezig bent. Van hete pannen waar je je aan kunt verbranden tot vlijmscherpe messen waaraan je je kunt snijden: je kunt deze onhandigheden maar beter voor zijn.

Kan jij soms best onhandig zijn in de keuken en heb je dat sneetje in je vinger zo te pakken? Met deze tips voorkom je zulke ongelukjes (of verklein je in elk geval het risico):

1. Eén ding tegelijk

Hoewel wij vrouwen best goed kunnen multitasken, kun je je in de keuken toch beter focussen op één ding. Laat je telefoon dus voor wat-ie is; da’s bovendien een stuk ontspannender.

2. Geen afleiding

Als er pannen op het vuur staan, is het belangrijk dat je je niet laat afleiden wanneer bijvoorbeeld de deurbel gaat. Zet het vuur te allen tijde uit wanneer je wegloopt van het fornuis, want het kan zomaar zijn dat je praatje bij de deur langer duurt dan je denkt.

3. Bescherm je goed

Ben je bezig met het bereiden van een overheerlijke ovenschotel? Vergeet dan niet je ovenwanten tevoorschijn te toveren. Veel mensen kiezen ervoor om – uit gemak – de theedoek te pakken maar daar gaat de hitte zo doorheen, waardoor je al gauw een brandwond kunt oplopen.

4. Geen haast

Op televisie zie je koks altijd razendsnel hakken en snijden, maar dat betekent niet dat je dat als hobbykok ook snel in de vingers hebt. Doe rustig aan, zo voorkom je lelijke snijwonden. Gooi achteraf gebruikte messen niet regelrecht in de wasbak; voor je het weet grijp je tijdens het afwassen in een scherp blad.

5. Houd de vloer schoon

Van water tot vet: tijdens het koken kan er weleens wat op de grond vallen. Ruim de boel direct op om te voorkomen dat je erover uitglijdt. Nog een tip: draag geen gladde schoenen in de keuken.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock