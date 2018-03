Nou, bedankt hè: mannen zorgen wekelijks voor 7 uur extra werk in het huishouden

Je vindt kledingstukken van je partner op de meest onlogische plekken, ruimt de glazen achter hem aan op en moet om de haverklap de stofzuiger erbij pakken omdat-ie weer eens iets op de grond heeft laten vallen. Jep, met een man in huis wordt het huishouden nóg een grotere klus, zo blijkt nu ook uit onderzoek.

Volgens onderzoekers van de University of Michigan zorgen mannen wekelijks voor zeven uur extra werk in het huishouden. Deze conclusie kon getrokken worden na een analyse van data die verzameld is tussen 1968 en 2005. Hierbij werd gekeken naar de tijd die vrouwen besteden aan bijvoorbeeld schoonmaken, koken en andere klusjes in en om het huis.

Drie kids

Uit het onderzoek blijkt dat jonge, vrijgezelle vrouwen zo’n twaalf uur per week aan het huishouden besteden. Op het moment dat er een man bij intrekt, verdubbelt de tijd die vrouwen aan het huishouden besteden. Komen er kinderen bij kijken, dan wordt het huishouden nog een zwaardere klus; bij gezinnen met drie kinderen besteden de moeders zo’n 28 uur per week aan huishoudelijke taken.

Bron: Telegraaf | Beeld: iStock