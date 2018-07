Wie durft? SBS6 zoekt vrouwen voor nieuwe reeks Jouw vrouw, mijn vrouw

Het programma Jouw vrouw, mijn vrouw keert terug op televisie. Het voormalige RTL-programma krijgt – dit keer zonder bekende Nederlanders – een vervolg bij SBS6. De zender is op zoek naar vrouwen die bereid zijn een week in een ander gezin met andere leefregels te wonen.

Lees ook

Kijkers ‘Sterren houden huis’ vallen als een blok voor Mika van Leeuwen en Monique Westenberg

Uit het archief

Jouw vrouw, mijn vrouw was veertien jaar geleden te zien bij RTL4. In 2004 keken bijna 1,8 miljoen mensen naar de eerste aflevering van de Nederlandse versie van het Britse programma Wife Swap. In de tv-show wisselen twee vrouwen tien dagen lang van huishouden. Zo krijgen ze beiden de leiding over een ander gezin, wat tot de nodige spanningen leidt. Vanaf 2013 volgden varianten met bekende Nederlanders onder de noemer Jouw vrouw, mijn vrouw vips. In het derde seizoen van de vips-versie kregen onder anderen Rob Geus en Peter Jan Rens elkaars partners in huis.

Klaar voor de start, aanmelden maar!

Voor het nieuwe tv-seizoen zoekt SBS6 vrouwen die van zichzelf vinden dat ze het ideale huishouden runnen en hun aanpak graag aan een ander gezin laten zien, blijkt uit de oproep. Daarnaast is de producent op zoek naar vrouwen met een unieke levensstijl, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, hobby’s, geloof of financiën. Het is nog niet bekend wanneer SBS6 met de uitzendingen begint.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Giphy