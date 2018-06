Dit is het meest vieze ding in de keuken (en het is niet wat je denkt)

Een schone keuken oogt niet alleen een stuk opgeruimder, het is ook noodzakelijk om deze ruimte hygiënisch te houden om bijvoorbeeld voedselvergiftiging te voorkomen. Je bent er immers dagelijks bezig met (rauw) eten en er kunnen dan ook de nodige bacteriën rond krioelen.

Je vervangt je vaatdoeken en sponzen met regelmaat, maar hoe vaak gooi je je theedoeken eigenlijk in de was? Misschien zou je het wel veel vaker moeten doen, want nu blijkt dat dit de meest vieze dingen in de keuken zijn. Houd je vast: een theedoek is al gauw 20.000 keer smeriger dan de wc-bril.

Bacteriën

Hoewel je theedoeken voornamelijk gebruikt om schone vaat mee af te drogen, kun je ze ook nog weleens gebruiken om je handen aan af te vegen. Nadat je ze gewassen hebt, maar óók nadat je iets gesneden hebt (hallo, bacteriën!). Daarnaast kunnen er met het afdrogen van schone borden ook zeep- en etensresten vast blijven kleven aan je theedoek, waar ook weer de nodige bacteriën inzitten. En die vinden het maar al te fijn om zich te nestelen én vermenigvuldigen in die vochtige theedoek.

Verschillende factoren

Bij een vieze theedoek spelen meerdere factoren een rol. Natuurlijk hoe vaak je ze in de was gooit en op hoeveel graden je ze wast, maar ook de grootte van je gezin. Daarnaast zijn theedoeken vaak viezer bij vleeseters thuis dan bij mensen die geen dierlijke producten eten. Dit komt doordat dingen als vlees, gevogelte en eieren een bron van besmetting kunnen zijn. Vaker wassen, dus, die theedoeken!

Bron: NSMBL | Beeld: iStock