3 simpele manieren om water te besparen

Kun jij het je nog bewust herinneren? De laatste keer dat het met bakken uit de lucht kwam? Grote kans van niet, want het is al weken geleden dat er een plensbui is gevallen. Daarom zullen we wat zuiniger moeten doen met water, en dat hoeft gelukkig helemaal niet zo moeilijk te zijn.

We gebruiken het om te koken, wassen, drinken en ga zo maar door: geen wonder dat er op een dag heel wat liters water doorheen gaan per persoon. Hoe je dat een beetje kunt minderen? Lees en leer:

1. Start-stopdouche

Laat je de kraan lopen wanneer je aan het douchen bent? Je bent niet de enige. En het is natuurlijk ook hartstikke lekker, maar minder goed voor het waterverbruik. Zet daarentegen de kraan eens uit wanneer je je lichaam aan het inzepen bent en shampoo in je haar doet. Dat scheelt een hoop.

2. Creatieve ijsblokjes

Met dit warme weer gaat er niets boven een verkoelend drankje. Met ijsblokjes om het nóg verfrissender te maken, natuurlijk. Maar vries eens wat fruit in (in plaats van water) om vervolgens je drankje mee koud te maken. Dat ziet er niet alleen leuk uit, maar voegt ook een lekker smaakje toe! Plús, er komt geen water aan te pas. Als dat geen win-winsituatie is, weten wij het ook niet meer.

3. Vandaag even niet

We snappen dat je iedere dag een snelle douche wil nemen om jezelf op te frissen, maar iedere dag een kwartier het water laten lopen, is misschien wat overdreven. Daarnaast is het niet nodig om iedere dag je haar te wassen (daar beschadigen je lokken alleen maar van); door dat eens wat vaker over te slaan, kun je ook flink wat water besparen.

