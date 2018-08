Is het gebruiken van een magnetron schadelijk voor je gezondheid?

Je komt laat thuis na een lange werkdag en wil het liefst meteen op de bank ploffen en er niét meer vanaf komen. Als er in elk geval één ding is waar je geen zin in hebt, is het wel koken. Gelukkig bestaat het gemak dat een magnetron heet, maar hoe gezond is het om dat ding te gebruiken?

Wat vooropgesteld moet worden, is dat het opwarmen van eten in de magnetron niet schadelijk is voor je gezondheid, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek en wordt gemeld door het Voedingscentrum. Het zou zelfs even gezond zijn als eten verwarmen in de pan of oven, maar er zouden wél een paar dingen zijn die je beter niet in de magnetron kunt doen.

Ontploffingsgevaar

Zo zou je eten met een schil beter niet in de magnetron kunnen doen. De schil houdt namelijk de warmte vast, waardoor het eten kan ontploffen. Hetzelfde geldt voor eten in bakjes of potjes; het is dus verstandig om eerst de deksels eraf te halen voordat je de bakjes in de magnetron zet.

Kant-en-klaarmaaltijden

Hoewel we soms kliekjes in de magnetron opwarmen, kiezen we zo nu en dan ook voor een kant-en-klaarmaaltijd die we uit het koelschap van de supermarkt hebben gehaald. Is die dan schadelijk voor de gezondheid? Zolang je het bij eens in de zoveel tijd houdt, kan zo’n magnetronmaaltijd geen kwaad. Maar: kant-en-klaarmaaltijden bevatten vaak veel zout en daarom zal je het eten ervan moeten beperken. Het advies van het Voedingscentrum: gebruik de magnetron vooral om kliekjes van zelf gekookte, verse maaltijden op te warmen. Je weet immers precies welke ingrediënten daarin zitten en da’s vaak een stuk gezonder!

Bron: HLN.be | Beeld: iStock