Lucas Hamming: ‘Ik pleur vaak bleek in mijn toilet, na het kakken’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: singer-songwriter Lucas Hamming.

Lees ook: Freek Bartels: ‘Ik ben licht dwangmatig in dingen recht leggen’

In het kort

Singer-songwriter, rockartiest en acteur Lucas Hamming (24) woont in de Amsterdamse Jordaan in een appartement van 65 vierkante meter. Je kent Lucas van z’n albums Ham, Luck is for Suckers en hits als Never Let You Down en Mojo Mischief.

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

‘Ik pleur er vaak bleek in, na het kakken. Maar hem echt glanzend schoonmaken doe ik ongeveer eens in de twee weken tijdens een grote schoonmaak.’

Denk aan je taalgebruik, zou onze moeder zeggen. Desondanks: 1 punt

Ben jij een rommelkont of een pietje- precies?

‘Een rommelige pietje-precies. Ik ben niet heel rommelig, maar ook geen pietje-precies. Snap je wat ik bedoel? Sommige dingen moeten precies hetzelfde zijn, maar ik ben ook wel vaak dingen kwijt.’

Eh ja, als je het zelf maar snapt. 0 punten

Wanneer heb je voor het laatst gestofzuigd?

‘Dat doe ik twee keer per week, denk ik. Daar is niet echt een vaste dag voor. Ik doe het als ik denk: wat is het vies. We hebben een lichte vloer, dus daar zie je nogal snel iets op.’

Twee keer per week is best netjes. 1 punt

Wie strijkt jouw overhemden?

‘Sinds twee weken heb ik een schoonmaakster. Zij strijkt. En anders doet mijn moeder het. Ik ga thuis echt mijn overhemden niet staan strijken. Als een hemd te verkreukeld is, trek ik gewoon iets anders aan.’

Gelijk heb je. ½ punt

Ben je een keukenkoning?

‘Ik vind het leuk om te koken. Als ik ergens lekker heb gegeten, wil ik dat thuis namaken. Deze winter was ik in Marrakech en ik zit nu nog steeds een beetje in een Marokkaanse vibe, met lekker veel kruiden. Ik vind het ook leuk om Italiaanse pasta’s te maken met weinig ingrediënten, die dan toch heel lekker smaken.’

Veelbelovend! 1 punt

Lees de antwoorden op nog meer huishoudelijke vragen én de score op de huishoudladder in de nieuwste Flair!

Beeld: Peter Smulders