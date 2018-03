Genieten: ‘Jouw Vrouw, Mijn Vrouw’ keert terug met ‘gewone’ Nederlanders

Jarenlang was het smullen geblazen bij de heerlijke afleveringen van Jouw Vrouw, Mijn Vrouw, o zo tenenkrommende maar minstens net zo vermakelijke televisie. Het is al vijf jaar geleden dat we voor het laatst konden genieten van het programma, destijds een VIP-versie, maar er is goed nieuws: er is een nieuw seizoen van de realityshow in aantocht!

Lekker ‘gewoon’

Momenteel zoekt producent Zodiak Nederland kandidaten voor een nieuwe reeks afleveringen met dit keer géén BN’ers, maar ‘gewone’ Nederlanders. “Voor een nieuw seizoen van Jouw Vrouw Mijn Vrouw zijn wij op zoek naar moeders die eens willen ruilen met een andere gezin”, valt er te lezen in de oproep.

Van ruilen komt…

Het bericht luidt verder: “Zit jij soms met je handen in het haar en wil jij eens ervaren hoe het bij een andere familie eraan toegaat? Of run jij het ideale huishouden en wil je dat juist graag aan een ander gezin laten zien? Geef je dan nu op… Maar let op: ook jouw thuis wordt tijdelijk overgenomen door een andere vrouw!.”

Kijkcijferhit

Jouw Vrouw Mijn Vrouw, een remake van het Britse programma Wife Swap, verscheen in 2004 voor het eerst op de Hollandse buis. Het werd een giga televisiehit met kijkcijferuitschieters van wel 1,7 miljoen mensen. Zou de nieuwe reeks net zo’n groot succes worden? We kunnen niet wachten.

Even een kleine flashback naar een mooi VIP-moment; Rob Geus en Virginia van Eck in de jacuzzi:

Beeld: Still uit video