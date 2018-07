Huishoudvraag: ‘Hoe krijg je vlekken van stuc af als je er met je tas langs bent geschaafd?’

Hoe krijg je rode wijn uit het tapijt? Wat is de makkelijkste manier om de gootsteen te ontstoppen? En hoe maak je het rooster van de afzuigkap schoon? Als het op het huishouden aankomt, zijn er zo veel vragen maar gelukkig ook heel veel antwoorden.

Iedere week plaatsen we op de Facebookpagina Flair At Home een prangende huishoudvraag van een lezeres, omdat we razend benieuwd zijn naar jullie adviezen. Deze week staat de vraag van Julia (38) centraal. Zij vraagt zich af hoe je vlekken van stuc af krijgt als je er met je tas langs bent geschaafd of iets dergelijks.

We verzamelden jullie adviezen over deze prangende huishoudvraag. Wat is jouw beste tip? Klik hier om mee te praten!

Lysanne: Tandenborstel met tandpasta.

Ciska: Een Flexa mini kopen (je weet wel, om een kleur te proberen op je muur). De witte kopen en met de roller (die er op zit) de vlek wegwerken. Ik werk twee keer per jaar alle vlekjes, spatjes en beschadigingen bij.

Diana: Proberen met van die vochtige schoonmaakdoekjes, krijg je er veel mee af.

Hester: Babydoekjes of een microvezel doekje met water of gum. Ernstige geval spuitbus met muurverf.

Renate: Bij de Action verkopen ze die wit/roze sponsjes. Met het witte gedeelte haal je het er zo af.

Connie: HG Schimmel-, Vocht & Weerplekkenreiniger op vlek spuiten, voorzichtig met een schuursponsje erover en met een vochtige doek afnemen.

Lian: Voorzichtig met een nagelborsteltje en een sopje (indien nodig).

Heb jij ook een huishoudvraag? Stuur ‘m onder vermelding van je naam en leeftijd naar flair@sanoma.com en wie weet zie je ‘m binnenkort terug op Facebook!

Beeld: iStock