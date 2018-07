Huishoudvraag: ‘Hoe krijg je spiegels het makkelijkst schoon zonder Glassex?’

Hoe krijg je rode wijn uit het tapijt? Wat is de makkelijkste manier om de gootsteen te ontstoppen? En hoe maak je het rooster van de afzuigkap schoon? Als het op het huishouden aankomt, zijn er zo veel vragen maar gelukkig ook heel veel antwoorden.

Iedere week plaatsen we op de Facebookpagina Flair At Home een prangende huishoudvraag van een lezeres, omdat we razend benieuwd zijn naar jullie adviezen. Deze week staat de vraag van Nina (34) centraal. Zij vraagt zich hoe je het gemakkelijkst spiegels kunt schoonmaken zonder Glassex.

Saskia: Gewoon warm water met wat allesreiniger. Droogtrekken en dan nadoen met wat keukenrol.

Joyce: Glassex en dan met kranten poetsen. Werkt super!

Natasja: Gewoon met allesreiniger en daarna een doekje met pure alcohol erover om de troepen op te lossen!

Hanneke: Simpel: schoonmaakazijn.

Eefje: Drupje Dreft, scheutje ammoniak. Natrekken en goed afdrogen met een theedoek. Spiritus vind ik vaak een blauwe waas achterlaten.

Marcella: Met Jemakodoeken! Met natte doek (schoonmaakazijn) afdoen en met de droogdoek nadoen. Streeploos schoon!

Claudia: Met Dreft en een goed heet soppie, en eigenlijk met een droge schone theedoek nadrogen, nadat je met een trekker eroverheen bent gegaan. Of je gebruikt de Tupperware ramen doek! Die is echt ideaal!

Majel: Natte doek met een beetje zeep of shampoo , glanzend schoon en minder snel beslagen of spetters erna.

Lenaa: Scheerschuim (dan beslaan ze ook minder snel).

