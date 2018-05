Huishoudvraag: ‘Hoe maak je het rooster van de afzuigkap schoon?’

Hoe krijg je rode wijn uit het tapijt? Wat is de makkelijkste manier om de gootsteen te ontstoppen? En hoe maak je het rooster van de afzuigkap schoon? Als het op het huishouden aankomt, zijn er zo veel vragen maar gelukkig ook heel veel antwoorden.

Iedere week plaatsen we op de Facebookpagina Flair At Home een prangende huishoudvraag van een lezeres, omdat we razend benieuwd zijn naar jullie adviezen. Deze week staat de vraag van Anne (25) centraal. Zij vraagt zich af op welke manier je ’t best het rooster van de afzuigkap kunt schoonmaken.

Sharon: Met Dasty van de Wibra. Het vet druipt er af en je kunt het zo afspoelen!

Didi: In de vaatwasser doe ik het altijd!

Lotte: In de vaatwasser (mits dit kan) en zorgen dat je geen losse etensresten in de vaatwasser hebt, bijvoorbeeld van het bord. Dat kan er vast in komen te zitten.

Patricia: Even in soda laten weken en dan schoonmaken.

Shannon: Niet, gewoon weg gooien of je huis verkopen. Nee grapje. Dasty werkt inderdaad als een tierelier of in een sopje met Dreft.

Debbie: Prowin maakt alles schoon! Voor de afzuigkap zou ik de Orange power adviseren! Een top product!

Rianne: Dasty inspuiten en dan in de vaatwasser.

