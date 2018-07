Huishoudvraag: ‘Ik krijg de make-upvlekken niet uit mijn kleding. Help!’

Hoe krijg je rode wijn uit het tapijt? Wat is de makkelijkste manier om de gootsteen te ontstoppen? En hoe maak je het rooster van de afzuigkap schoon? Als het op het huishouden aankomt, zijn er zo veel vragen maar gelukkig ook heel veel antwoorden.

Iedere week plaatsen we op de Facebookpagina Flair At Home een prangende huishoudvraag van een lezeres, omdat we razend benieuwd zijn naar jullie adviezen. Deze week staat de vraag van Peggy (38) centraal. Het lukt haar maar niet om vervelende make-upvlekken uit de kraagjes van haar blouses en spijkerjasjes te krijgen.

We verzamelden jullie adviezen over deze prangende huishoudvraag. Wat is jouw beste tip? Klik hier om mee te praten!

Myrna: Ossengalzeep! Werkt tegen alle vlekken!

Angelique: Afwasmiddel in de kraag wrijven voor je het in de wasmachine doet of geen make-up meer op je nek smeren.

Kelly: Dasty (de gele) van de Wibra erop spuiten en dan meteen de wasmachine in.

Mirjam: Jemako wash & spray.

Esther: Met scheerschuim.

Marianne: Scheerschuim, inderdaad!

Beeld: iStock