Huishoudvraag: ‘Hoe kun je laminaat het beste dweilen zonder dat er strepen achter blijven?’

Iedere week plaatsen we op de Facebookpagina Flair At Home een prangende huishoudvraag van een lezeres, omdat we razend benieuwd zijn naar jullie adviezen. Deze week staat de vraag van Joy (29) centraal. Zij vraagt zich af hoe je het beste een vloer van laminaat kunt dweilen zonder dat er strepen achter blijven.

Mirjam: Schoonmaken met alleen lauw water… streeploos schoon!

Debbie: Met de alleskunner van Prowin. Super!

Simone: Als je strepen krijgt, gebruik je te veel reiniger of een reiniger waar zeep in zit. Dit laat resten achter op het laminaat. Je kan ook een dopje ammoniak in heet/lauw water doen; dan maak je de vloer streeploos schoon en verwijder je oude zeepresten.

Anja: Met een dopje spoelglans voor de afwasmachine. Doe dit in een emmer heet water en dweil hier je vloer mee.

Annemarijke: Dopje wasverzachter bij je water. Mooie glans en een lekker geurtje!

Saskia: Een steamer gebruiken; dat werkt perfect.

Francisca: Nadweilen met een droge dweil. Superfijn en je vloer is gelijk veel schoner! Een natte vloer trekt stof en vuil aan. Door na te dweilen met de droge dweil haal je meer viezigheid eraf.

Debby: Bruynzeel laminaat van Action, met lauw water. Werkt perfect!

