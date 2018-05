Huishoudvraag: ‘Wat doe ik tegen kalkaanslag op m’n douchekraan?’

Hoe krijg je rode wijn uit het tapijt? Wat is de makkelijkste manier om de gootsteen te ontstoppen? En hoe maak je het rooster van de afzuigkap schoon? Als het op het huishouden aankomt, zijn er zo veel vragen maar gelukkig ook heel veel antwoorden.

Iedere week plaatsen we op de Facebookpagina Flair At Home een prangende huishoudvraag van een lezeres, omdat we razend benieuwd zijn naar jullie adviezen. Deze week staat de vraag van Justine (29) centraal. Zij vraagt zich af wat de beste manier is om kalkaanslag van de douchekraan te verwijderen.

We verzamelden jullie adviezen over deze prangende huishoudvraag. Wat is jouw beste tip? Klik hier om mee te praten!

Dominique: Ik gebruik HG tegen kalkaanslag. Succes gegarandeerd! Ik weet dat het niet goed is voor het milieu, maar ik krijg het anders echt niet weg. Ik sta open voor andere suggesties.

Desiree: Als hij eenmaal schoon is, dan elke keer na het douchen even met je handdoek de douchekraan droog maken. Dan heb je daarna geen last meer van aanslag.

Joanna: Cif of een citroen eroverheen wrijven, in laten weken en later weer afspoelen. Of schoonmaakazijn gebruiken.

Justine: Een tip voor mijn naamgenoot: koop een goedkope tube tandpasta. Een papje maken van wat tandpasta met klein beetje water, en dit op de aanslag smeren. Half uurtje in laten trekken, afspoelen en glanzend wrijven met een microvezeldoek. Werkt ook bij glazen douchewanden.

Dini: Een doek helemaal nat maken met schoonmaakazijn en deze een paar uur om de kraan heen draaien, en daarna goed bijhouden.

Beeld: iStock