Huishoudvraag: ‘Wat voor dweil is het meest hygiënisch om te gebruiken?’

Hoe krijg je rode wijn uit het tapijt? Wat is de makkelijkste manier om de gootsteen te ontstoppen? En hoe maak je het rooster van de afzuigkap schoon? Als het op het huishouden aankomt, zijn er zo veel vragen maar gelukkig ook heel veel antwoorden.

Lees ook: Huishoudvraag: ‘Wat doe ik tegen kalkaanslag op m’n douchekraan?’

Iedere week plaatsen we op de Facebookpagina Flair At Home een prangende huishoudvraag van een lezeres, omdat we razend benieuwd zijn naar jullie adviezen. Deze week staat de vraag van Jessica (26) centraal. Zij vraagt zich af wat voor dweil het meest hygiënisch is om te gebruiken.

We verzamelden jullie adviezen over deze prangende huishoudvraag. Wat is jouw beste tip? Klik hier om mee te praten!

Esther: Ik heb die van Blokker, zwart/rood dweilsysteem met emmer. De dweil gaat gewoon in de wasmachine zonder wasverzachter en gaat jaren mee. Ik gebruik dit systeem van Vileda nat en droog.

Franciska: Ik heb een dweil en droogdoeken van Jemako. Eerst nat en daarna droog dweilen. Als je alleen nat dweilt, neemt de vloer weer stof en vuil op; als je droog dweilt is dat niet zo en heb je een frisse vloer na het dweilen.

Inge: Ik gebruik ook een stoomreiniger en de dweil van Leifheit, daarna altijd de dweil in de was en minstens 60 graden wassen.

Hilde: Stoomreiniger en de dweil na gebruik op 60 graden wassen. Ideaal.

Brenda: De dweil- en droogdoeken van Jemako… na gebruik de wasmachine in en weer fris voor de volgende poetsbeurt.

Heb jij ook een huishoudvraag? Stuur ‘m onder vermelding van je naam en leeftijd naar flair@sanoma.com en wie weet zie je ‘m binnenkort terug op Facebook!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock