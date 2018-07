Huishoudvraag: ‘Wat kun je doen tegen deodorantvlekken in witte t-shirts?’

Hoe krijg je rode wijn uit het tapijt? Wat is de makkelijkste manier om de gootsteen te ontstoppen? En hoe maak je het rooster van de afzuigkap schoon? Als het op het huishouden aankomt, zijn er zo veel vragen maar gelukkig ook heel veel antwoorden.

Lees ook: Huishoudvraag: ‘Ik krijg de make-upvlekken niet uit mijn kleding. Help!’

Iedere week plaatsen we op de Facebookpagina Flair At Home een prangende huishoudvraag van een lezeres, omdat we razend benieuwd zijn naar jullie adviezen. Deze week staat de vraag van Katy (28) centraal. Zij vraagt zich af wat je het best kunt doen tegen deodorantvlekken in witte t-shirts.

We verzamelden jullie adviezen over deze prangende huishoudvraag. Wat is jouw beste tip? Klik hier om mee te praten!

Heb jij ook een huishoudvraag? Stuur ‘m onder vermelding van je naam en leeftijd naar flair@sanoma.com en wie weet zie je ‘m binnenkort terug op Facebook!

Renata: Na het wassen in de zon laten drogen.

Yentl: Laten weken in water met een tablet voor kunstgebitten. Daarna gewoon wassen en weg is de vlek!

Roswitha: Dit kun je het best doen met een Sterident tablet.

Nóg een tip

Het is een trucje uit de oude doos, maar ossengalzeep en groene zeep zijn echte life savers in het huishouden. Smeer de deodorantvlekken in je kleding in met de zeep en laat het een paar uur intrekken. Was het shirt vervolgens zoals je gewend bent en de gele vlekken zijn weg, zo tipt de website ShirtsofCotton.

Geen ossengalzeep in huis? Je kunt ook een sopje maken van handwarm water met wat azijn of soda. Laat je t-shirt daarin weken en doe ‘m tot slot in de wasmachine.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock