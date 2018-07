De huishoudladder van Robin Piso: ‘Ik ben slecht in koken, daar raak ik gestrest van’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: organist Robin Piso van de band DeWolff.

In het kort: Robin Piso (27) woont samen met zijn vriendin Julia en hun kat Poes in een appartement van zeventig vierkante meter in Utrecht. Robin is organist van DeWolff, waarvan onlangs het nieuwe album Thrust uitkwam. Ze staan op Lowlands en maken vanaf oktober een grote tour door Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zwitserland.

Stofzuig jij regelmatig?

‘Als ik goed bezig ben, doe ik het om de dag. Maar Julia en ik zijn allebei drukbezette mensen en soms komt het er ook weleens een weekje niet van. In zulke weken nodigen we niet graag mensen uit, haha. Ik ben wel bijna dagelijks in de weer met de Dirt Devil, een soort kruimeldief waarmee je kattenharen heel makkelijk van de bank haalt. Ik hou niet van schoonmaken, maar als ik het doe, dan met de juiste tools.’

Mannen en hun gadgets… 1 punt

Wie gaat er over de was?

‘Misschien is het een vrouwending, maar ik merkte op een gegeven moment dat mijn vriendin stiekem mijn sokken of badjas ging dragen. Dat vond ik niet relaxed, want dan was ik steeds al mijn spullen kwijt. Sindsdien hebben we onze eigen wasmanden en draaien we gescheiden wasjes. Het dekbed is het enige gedeelde item en dat was ik.’

Dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder! 1 punt

Wie strijkt jouw overhemden?

‘Die strijk ik niet. Als ik ze uit de was haal, hang ik ze netjes op en dan worden ze vanzelf kreukvrij. Mocht er een speciale gelegenheid zijn, dan pak ik het stoomstrijkijzer dat ik ooit voor mijn vriendin heb gekocht. Zij zit in de film/art direction/styling en wilde zo’n ding hebben. Als je die gebruikt, ontdek je hoe next level strijken is.’

Op onze verlanglijst: stoomstrijkijzer. 1 punt

Tekst: Fleur Baxmeier