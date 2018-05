Dit huishoudelijke item bevat de meeste bacteriën

Vind je deurklinken in het openbaar maar vies en houd je je in de trein het liefst nergens aan vast, omdat je bang bent dat bacteriën toeslaan? Pas maar op, want ook thuis liggen ze op de loer.

Thuis heb je natuurlijk helemaal zelf in de hand hoe schoon het huis is. Je poetst en stofzuigt wat af, en je kunt – bij wijze van – van de vloer eten. Maar hoe vaak maak je je huishoudelijke items nu eigenlijk schoon?

Meest vieze ding

Het is dan ook niet gek dat vaatdoekjes en sponsjes vaak vol met bacteriën zitten, maar dat zijn niet de enige huishoudelijke items die vaak viezer zijn dan je hoopt. Het meest vieze ding in je schoonmaakkastje? Met zo’n miljard bacteriën per vierkante meter is dat de dweil. Ook niet gek als je je bedenkt dat het ding overal komt, en de nodige stofplukken en haren meeneemt.

Afneembare dweil

De beste oplossing is om een afneembare dweil aan te schaffen en deze na iedere schoonmaakbeurt op 60 graden te wassen. Doe je dit niet, dan vermenigvuldigen de bacteriën zich razendsnel. Kan je dweil niet in de was? Vervang ‘m dan minimaal iedere twee maanden.

