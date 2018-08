Het huishoudboekje van Wietske (39): ‘De boodschappen waren niet te betalen op Curaçao’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Wietske (39) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE

Wietske (39), zzp’er in evenementenorganisatie (+/- 30 uur)

Partner: Adriaan (42), programmeur (36 uur)

Kinderen: Joost (6)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris: gemiddeld € 2000

Salaris partner: € 2230

Kinderbijslag: € 81,86

TOTAAL € 4311,86

VASTE LASTEN

Hypotheek € 625

Gas, water en licht € 100

Boodschappen € 400

Verzekeringen € 336

Auto € 225

Internet en televisie € 50

Mobiele telefoons € 60

Kinderopvang € 125 (met teruggave verrekend)

TOTAAL € 1921

SPAREN & SCHULDEN

Spaargeld € 3500

Schulden € 0

Jullie zijn net van Curaçao weer naar Nederland verhuisd. Ben je alweer een beetje gewend?

‘We woonden acht jaar lang op Curaçao. Sinds een klein jaar zijn we terug. Ik had verwacht dat hier terugkomen zou voelen als thuiskomen, een warm bad. Dat is niet zo. Oude vriendschappen pak je toch niet zomaar weer op. Iemand die ook ooit in het buitenland woonde, zei tegen me: ‘Je blijft met je hoofd altijd voor de helft op Curaçao en voor de helft in Nederland.’ Ik vrees dat hij gelijk heeft. Tijdens mijn jaren in het buitenland ben ik Nederland meer gaan waarderen. Hoe goed het hier allemaal geregeld is. Het fietsen. Het gras overal. Die kleine dingen ook, die je vroeger voor lief nam. Die ga je toch missen. Gewoon: het Nederlandse leven. En het klinkt misschien perfect om in Curaçao te wonen, maar het leven is er best hard. Er is bijvoorbeeld veel geweld. Ik wilde niet dat Joost in zo’n omgeving op zou groeien. Dus gingen we terug.’

Was het duur daar?

‘Het leven was er een stuk duurder dan in het Groningse dorp waar ik vandaan kom en waar we nu weer wonen. Wonen is duurder. Vooral water en elektra kosten veel meer dan in Nederland. En ook de boodschappen. Wat extra’s meenemen deed ik niet; in mijn boodschappenkar belandde alleen wat ik echt nodig had. Dat is in Nederland echt een verademing. Je kunt hier je winkelwagen volgooien met allerlei lekkers en rekent dan nog geen honderd euro af bij de kassa. Als ik dat op Curaçao deed, was ik, omgerekend, driehonderd euro armer.’

Waarom zijn boodschappen er zo duur?

‘Alles wordt geïmporteerd. Op Curaçao zelf groeit bijna niets. Zeker spullen die tijdens de invoer gekoeld moeten zijn, zoals zuivel of sommige soorten fruit, zijn daardoor niet te betalen.’

Is het lastig om aan heel andere prijzen te wennen?

‘Ja. Ik moest de eerste weken hier echt financieel acclimatiseren, om het zo te zeggen. Ik heb elke euro die ik uitgaf, opgeschreven in een boekje. Om weer een beetje overzicht te krijgen. Want niet alleen zijn de prijzen hier compleet anders, er is hier ook een andere munt. In Nederland hebben we de euro, op Curaçao de ouderwetse gulden. Het duurde wel een paar maanden voordat ik dat weer op een rijtje had.’

