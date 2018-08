Het huishoudboekje van Stella (38): ‘Zo veel geld besteden aan schulden doet zeer’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Stella (38) om te laten zien waar ze het van doet.

NAAM

Stella (38), assistent human resources (32 uur)

Relatie: Jeroen (37) docent management en organisatie (40 uur)

Kinderen: Tommie (4) en Jurre (7)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 1689

Salaris partner € 2000

Kinderbijslag € 164

TOTAAL € 3853

UITGAVEN

Hypotheek € 778,07

Kinderopvang (verrekend met teruggave) € 278

Gas, water, licht € 130

Verzekeringen (incl. levensverzekering) € 253

Internet € 25

Telefoon € 50

Boodschappen € 550

Auto € 225

Ov € 50

Sport kinderen € 35

Aflossing auto € 300

Aflossing studieschuld € 150

TOTAAL € 2824,07

SPAREN & SCHULDEN

Spaargeld € 1500

Schulden € 21.000

Jullie zijn alle schulden in rap tempo aan het aflossen?

‘Ja, dat kun je wel zeggen. De aflossingen die ik in ons uitgavenlijstje heb opgenomen, zijn de minimale bedragen. Als we geld overhouden, probeer ik altijd nog wat extra over te maken. Want ik wil zo snel mogelijk van die schulden af zijn.’

Hoe is dat zo gekomen?

‘Tja, we hebben allebei als student te ruim geleefd. We waren jong en onbezonnen. Ik leende heel lang achter elkaar het maximale bedrag. Ik weet niet eens meer hoeveel dat bij elkaar was, maar het was veel. Honderden euro’s per maand. En echt niet dat het allemaal op ging aan schoolboeken en collegegeld, want dat betaalden mijn ouders. Het meeste gaf ik uit aan biertjes in de kroeg. Ik heb er zelfs weleens een reis van betaald die ik maakte met mijn studentenvereniging. Mijn man leefde als student ongeveer hetzelfde. We betalen nu, samen, zo’n 150 euro per maand verplicht terug. Dat doen we trouw, maar het schiet echt voor geen meter op. De rente is te verwaarlozen, dus je zou kunnen denken: laat maar zitten. Maar ik denk nu anders over geld dan toen. Als je het leent – of dat nou van een vriendin is of van de DUO – vind ik dat je het zo snel mogelijk moet terugbetalen. Dus proberen we dat. Het gaat nooit zo hard als je zou willen, maar de schuld slinkt in elk geval.’

Jullie betalen ook elke maand een lening voor de auto af. Hoe zit dat?

‘Na de komst van de tweede wilde ik heel graag een wat grotere auto. Een waar de kinderwagen in kon én twee autostoeltjes en alle andere reut die je meeneemt als je twee kleine kinderen hebt. We ruilden ons oude Peugeotje in voor een flinke stationwagen en moesten 15.000 euro bijbetalen. Dat geld hadden we dus niet even liggen, daarom financierden we het via de garage. Het was de enige manier om een nieuwe auto te kopen zonder er eerst jaren voor te hoeven sparen.’

Rijdt hij lekker?

‘Ja, absoluut. Het is een heerlijke auto. Toch heb ik een beetje spijt van die dure aankoop. De tijd dat de kinderen zo klein zijn dat je veel spullen meeneemt, zoals die kinderwagen, is eigenlijk maar kort. Nu Tommie vier is en Jurre alweer zeven, hebben we die ruimte niet meer zo nodig. En we betalen er nog wel elke maand voor, ook daar wil ik vanaf. We kunnen de auto natuurlijk verkopen, maar zijn er een beetje gehecht aan geraakt. Dus dan maar extra afbetalen.

