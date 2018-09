Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Francis (32) om te laten zien waar ze het van doet.

Lees ook: Het huishoudboekje van Francis (32): ‘Ik heb al eens bij de kassa gestaan met een pinpas die weigerde’

WIE

Roos (39), zorgassistent (36 uur)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 1818

Huurtoeslag € 10

TOTAAL € 1828

VASTE LASTEN

Huur € 685

Servicekosten € 25

Gas, water, elektra € 90

Verzekeringen € 185

Telefoon € 10

Boodschappen € 250

Internet € 25

Openbaar vervoer € 75

Sporten € 75

TOTAAL € 1420

SPAREN & SCHULDEN

Spaargeld € 2500

Schulden € 0

Ben jij goed met geld?

‘Ik denk van wel. Ik was lang vrijgezel en regel mijn financiën dus altijd al alleen. Toch heb ik nu sinds een jaar een relatie. Samenwonen? Dat ga ik nooit meer doen. Daarvoor woon ik al te lang alleen. Ik ben gewend om mijn dingen op mijn eigen manier te doen. Eén keer heb ik samengewoond met een man. Gek werd ik! Wanneer ik uit mijn werk kwam, verwachtte hij dat ik meteen ging koken en hem − bij wijze van spreken − zijn pantoffels bracht. Dus dat was snel weer voorbij. Nu kom ik thuis, schenk een wijntje voor mezelf in, lekker olijfje erbij. Wanneer ik even gezeten heb en uitgerust ben, ga ik koken. Laat mij maar alleen wonen. Lekker vrij. Ik ben gek op mijn vriend. We zien elkaar een paar keer per week. Maar doordat ik alleen woon, behoud ik mijn privacy en een beetje rust.’

Dat betekent wel dat je ook alles alleen moet betalen.

‘Ja, maar dat ben ik gewend. Dat doe ik mijn hele leven al en dat gaat prima. Ik werk al jaren bij dezelfde werkgever. Het is om de hoek, dus ik kan er met de fiets naartoe. Ik weet wat ik netto verdien en wat ik allemaal moet betalen. Het is geen vetpot, maar ik houd na mijn vaste lasten nog genoeg geld over om leuke dingen te doen. Met vriendinnen of met mijn twee zussen uit eten, dagjes weg met neefjes: het kan allemaal. Zolang ik maar blijf nadenken over het uitgeven van mijn geld.’

Nadenken? Wat bedoel je daarmee?

‘Ik ben me bewust van elke euro die ik uitgeef. Ik ben niet gierig en bezuinig niet per se. Maar je zult mij nooit aan het einde van de maand horen vragen waar mijn geld toch is gebleven. Ook wanneer ik ga shoppen, kan ik je aan het einde van de dag precies vertellen wat ik gekocht heb en wat dat me heeft gekost. Ik vind dat geld moet rollen. Je kunt het tenslotte niet mee je graf innemen. Ik koop graag mooie dingen voor mezelf en voor de mensen om me heen. Daar spaar ik ook wel voor. Toch zal ik nooit meer uitgeven dan verantwoord is.

Het hele interview lees je in Flair 35. Deze editie ligt nu (t/m 4 september) in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock