Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Margot (37) om te laten zien waar ze het van doet.

NAAM

Margot (37), leidinggevende in een laboratorium (32 uur)

Kinderen: Louis (3)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris: € 2204

Kinderbijslag: € 67,02

Kindgebonden budget € 270

TOTAAL € 2541,02

VASTE LASTEN

Hypotheek € 650

Gas, water en licht € 150

Boodschappen € 300

Verzekeringen € 216

Auto € 200

Internet en televisie € 40

Mobiele telefoons € 25

Kinderopvang € 110 (verrekend met toeslag)

Dierentuinabonnement € 18

TOTAAL € 1709

SPAREN & SCHULDEN

Spaargeld € 5000

Schulden € 0

Knap! Je betaalt al je rekeningen helemaal alleen.

‘Ik zal wel moeten. Ik was zes maanden zwanger toen mijn vriend me verliet. Hij heeft onze zoon niet erkend en betaalt geen alimentatie. Ook tijdens mijn zwangerschap heeft hij financieel nooit bijgedragen. Alle spullen voor Louis heb ik zelf moeten kopen. Dat was zwaar, emotioneel nog meer dan financieel. Ik voelde me in de steek gelaten. We hadden samen heel bewust gekozen voor een kind. Dat hij zou weggaan, zag ik totaal niet aankomen. Hij heeft Louis nog nooit gezien en inmiddels ben ik op het punt dat ik dat ook niet meer wil. Ik heb moeten accepteren dat ik mijn zoon alleen opvoed. Natuurlijk ben ik daar heel verdrietig om geweest. Maar inmiddels zie ik er ook de voordelen van in. Zo hoef ik nooit ruzie te maken over de opvoeding. Gelukkig ben ik financieel onafhankelijk. Dat is een zorg minder.’

Was je dat ook al toen je er net alleen voor kwam te staan?

‘Ja, ik had toen al deze baan. Ik werk als leiddinggevende in een laboratorium en krijg een goed salaris. Sinds ik Louis heb, werk ik een dag minder: vier dagen in plaats van vijf. Het liefst zou ik nog iets minder willen werken, maar dan wordt het financieel lastig. Bovendien: Louis gaat bijna naar de basisschool, dan wordt het allemaal wat makkelijker qua planning. Financieel ook trouwens. De kosten voor kinderopvang gaan dan drastisch naar beneden.’

Ben je zuinig met je geld?

‘Best wel. Omdat ik alleenstaande ouder ben en financieel in mijn eentje verantwoordelijk ben, probeer ik een flinke spaarpot op te bouwen. Voor het geval dat. Ik heb niemand om op terug te vallen. Ik spaar elke maand zo’n 250 euro. Ook extraatjes als vakantiegeld spaar ik. Verre vakanties hoeven van mij nu niet zo. Louis is allang blij met een beetje zand en een schep. En ik rust beter uit in mijn eigen tuin dan in Zuid-Frankrijk op een drukke camping.’

Spaar je ook voor als Louis ouder is?

‘Dat is allemaal hetzelfde potje. Ik heb geen aparte spaardoelen. Dat vind ik veel te ingewikkeld. Ik wil gewoon één volle spaarrekening creëren, waar ik in de toekomst ook Louis’ studie van kan betalen. Mijn ouders sparen ook voor hem. Superlief! Hoeveel? Dat weet ik eigenlijk niet.

