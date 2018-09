Het huishoudboekje van Jorinde (37): ‘Ons droomhuis ging ten koste van ons geluk’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Jorinde (37) om te laten zien waar ze het van doet.

Lees ook: Het huishoudboekje van Roos (39): ‘Ik heb geen financieel vangnet, dus sta stil bij elke euro die ik uitgeef’

WIE

Jorinde (37), HR-manager (36 uur)

Getrouwd met Pieter (42), communicatiemanager (40 uur)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris: € 3053

Salaris man: € 2865

TOTAAL € 5918

VASTE LASTEN

Hypotheek € 1418

Gas, water, licht € 140

Verzekeringen € 330

Kosten auto’s € 500

Benzine € 50

Televisie + internet € 75

Telefoons € 100

Sporten € 100

Abonnementen € 150

Goede doelen € 50

TOTAAL € 2913

SPAREN & SCHULDEN

Spaarrekening € 25.000

Schulden € 0

Gefeliciteerd met jullie nieuwe huis!

‘Dankjewel. We zijn er ontzettend blij mee. Niet iedereen verwacht dat, denk ik. We zijn namelijk kleiner gaan wonen. We woonden in een vrijstaande woonboerderij. Dat leek ons geweldig. In werkelijkheid viel dat een beetje tegen. Het was een oude boerderij, al door de vorige bewoners helemaal gerenoveerd. Prachtig. Echt prachtig. We waren op slag verliefd toen we het vijf jaar geleden bezichtigden. De koop was zo rond. We hadden toen het beeld dat we daar de rest van ons leven zouden genieten. Al snel kwamen we erachter dat we ons daarin vergist hadden. Het huis had ontzettend veel onderhoud nodig. De tuin alleen al. Iedere keer wanneer ik thuiskwam van mijn werk, zag ik zo veel dingen die moesten gebeuren.’

Welke dingen dan zoal?

‘Ik zag dat het houtwerk opnieuw geschilderd moest worden. Dat er gesnoeid moest worden in de tuin en het gras gemaaid. Ik zag ál die vieze ramen. En dan praat ik nog niet eens over het huis zelf schoonmaken. Het eerste jaar viel het onderhoud nog wel mee. Maar toen we er tweeënenhalf jaar woonden, gingen de eerste dingen stuk en moesten er steeds meer grote dingen gebeuren. Dat kost niet alleen een hoop geld, er gaat ook veel tijd in zitten.’

Wanneer besloten jullie: dit willen we niet meer?

‘Een jaar geleden, ongeveer. Ik baalde er al langer van, maar Rogier gaf vorig jaar toe dat hij er ook wel klaar mee was. We dachten ook aan de toekomst. Hoe moest dit wanneer we ouder werden? We wilden graag een kindje. Hoe gingen we dat doen? Vader en moeder zijn, fulltime werken en dan ook nog dit huis in goede conditie houden? Vooral dat drukke toekomstbeeld zorgde ervoor dat we de handdoek in de ring gooiden.’

Het hele interview lees je in Flair 36. Deze editie ligt nu (t/m 11 september) in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock