Het huishoudboekje van Francis (32) ‘Ik heb al eens bij de kassa gestaan met een pinpas die weigerde’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Francis (32) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE

Francis (32), senior administratief medewerker (36 uur)

Relatie Boyd (37), stafmedewerker P&O (32 uur)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris: € 2160

Salaris partner: € 1845

TOTAAL € 4005

VASTE LASTEN

Hypotheek € 970

Gas, water en licht € 160

Boodschappen € 500

Verzekering € 300

Aflossing studieschuld Francis € 195

Aflossing studieschuld Boyd € 260

Auto € 325

Internet € 25

Mobiele telefoons € 60

Diverse abonnementen € 37,50

Goede doelen € 15

TOTAAL € 2847,50

SPAREN & SCHULDEN

Spaargeld € 12.000

Schulden € 73.000 (totale studieschuld)

Heftig bedrag, om zo op papier te zien: 73.000 euro studieschuld.

‘Ja, dat vind ik vrij confronterend. Ik wist natuurlijk wel ongeveer hoeveel het was, maar bij elkaar opgeteld is het een immens bedrag. Mijn man en ik betalen ieder onze eigen schuld terug. Boyd heeft nog 40.000 euro openstaan, ik nog 33.000 euro. We hebben die schulden zelf gemaakt, maar het is soms even slikken. Nu. Achteraf.’

Jullie betalen samen 455 euro per maand af aan die schulden.

‘Dat klopt. Eigenlijk zou ik willen dat het harder ging, maar dat zit er nu niet in. Ik vind dit bedrag al een flinke hap uit onze financiën, elke maand. Soms baal ik daarvan. Dan denk ik aan alles wat we met dat geld hadden kunnen doen. Sparen voor klussen aan ons huis, bijvoorbeeld. Dan zou het opknappen van onze nieuwe woning een stuk harder gaan. Maar je kunt het niet veranderen. We hebben allebei onze studie ervan betaald. Ik heb een hbo-diploma, mijn man is universitair geschoold. Dat is toch wat waard. Misschien niet tastbaar in geld, maar wel voor onze toekomst.’

Hebben jullie een klushuis?

‘Zo zou je het kunnen noemen. Het is een huis waar nog flink wat aan moet gebeuren. Het is een twee-onder-een-kapwoning uit de jaren dertig. Er woonde een ouder stel in en er is de laatste decennia bijna niets meer aan gedaan. Alles was oud: elektra, ramen, kozijnen. Die drie dingen hebben we al laten doen. Ook hebben we net een nieuwe badkamer laten plaatsen. Allemaal van spaargeld, dat nu bijna op is. Maar er moet nog veel meer: keuken, zolder, slaapkamers. Daar hebben we op het moment geen geld voor, dus we sparen nog even door.’

Is dat niet ingewikkeld? Een huis kopen, ondertussen schulden aflossen en ook nog sparen voor klussen?

‘Ja, dat voelt soms alsof je water naar de zee aan het dragen bent. We krijgen twee salarissen binnen, die elke maand helemaal opgaan. Aan rekeningen en aflossingen; de rest gaat in de spaarpot voor de verbouwingen. Er blijft weinig over voor onszelf. Daar kiezen we zelf voor, hoor. Het is niet altijd leuk, maar ik probeer voor ogen te houden hoe ons huis straks is wanneer alles gedaan is.

