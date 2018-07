Het huishoudboekje van Eline: ‘Ik wil leren gelukkig te zijn zonder geld uit te geven’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Eline (27) om te laten zien waar ze het van doet.

Lees ook: Het huishoudboekje van Femke: ‘We verkochten het huis met anderhalve ton overwaarde’

WIE

Eline (27), marketingmedewerker (40 uur)

Relatie: Geen

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 1896

Bijverdiensten € 150

TOTAAL € 2046

UITGAVEN

Huur (incl. water, gas, elektra) € 775

Verzekeringen € 200

Televisie en internet € 40

Mobiele telefoon € 35

Boodschappen € 250

Openbaar vervoer € 100

Spotify € 10

TOTAAL € 1410

SPAARGELD € 1300

Waar geef je te veel geld aan uit?

‘Waar niet aan? Ik heb echt een gat in mijn hand en ben verslaafd aan kleding kopen. Ik laat zelfs Zalando-pakketjes op mijn werk bezorgen. Als er een postbode met een doos bij de receptie staat, weten mijn collega’s al dat het voor mij is. Ach ja, geld moet rollen. Ik ga ook veel uit eten met vriendinnen. Naar de bioscoop, lekker op het terras iets drinken met wat fingerfood erbij. Ik ga geregeld op date met een leuke jongen, samen een hapje eten en wat drinken. Ik sta erop voor mezelf te betalen, dus dat kost ook allemaal geld. Maar de laatste tijd loopt het, vind ik zelf, de spuigaten uit. Ik kom gewoon niet meer goed rond. Er gaat zo veel geld naar onnodige dingen, dat ik soms rekeningen moet laten liggen tot ik weer salaris heb gekregen.’

Wat doe je daaraan?

‘Ik probeer al een tijdje te minderen qua uitgeven, maar merk dat dat niet werkt voor mij. Er zijn rigoureuzere maatregelen nodig. Daarom ben ik een paar dagen geleden begonnen aan een No Spend Month. Dat zag ik voorbijkomen op een blog die ik volg. Het is oorspronkelijk een Amerikaans concept waarbij je een maand lang geen overbodige uitgaven doet. Je betaalt je rekeningen en alles wat noodzakelijk is, maar niets meer dan dat. Dus geen kleding, geen etentjes, geen uitjes die geld kosten. Ik zie het als een manier om mezelf te resetten. Om zo in te zien dat ik ook gelukkig kan zijn zonder geld uit te geven. Altijd maar spenden is zo makkelijk. Ik doe het vaak omdat ik lui ben. Als ik geen zin heb om te koken, haal ik af of ga ik uit eten. En daarbij ben ik ook gewoon vreselijk materialistisch. Ja, dat geef ik eerlijk toe. Ik heb kleding in mijn kast hangen die ik nog nooit aan heb gehad en toch koop ik weer wat nieuws. Onzinnig, natuurlijk.’

Hoe gaat het tot nu toe met niet-spenden?

‘Ik ben nog geen week bezig, maar vind het nu al moeilijk. Ik woon in de stad en kom elke dag voor zo veel verleidingen te staan. In de etalages van de winkels, bij de supermarkt, maar ook als ik gewoon even op Facebook zit. Ik heb iedereen verteld over mijn plan om een maand niks uit te geven. Mensen vragen me voortdurend of ik het nog volhoud. Ik ben te koppig om de handdoek in de ring te gooien, dus moet ik wel doorgaan. Bovendien: ik vind ook dat ik dit moet kunnen. Wat dat betreft ben ik verwend. Al sinds ik werk, verdien ik een goed salaris. Ik heb een betaalbaar, fijn huis en heb vrijwel altijd kunnen doen waar ik zin in heb. Ook thuis, bij mijn ouders, was er nooit ergens gebrek aan. Ik wil voorkomen dat het allemaal te vanzelfsprekend voor me wordt. Eigenlijk is dat al een beetje gebeurd. Dat vind ik niet goed. Ik wil dankbaar blijven en ook een beetje sparen. Zeker de laatste tijd geef ik mijn salaris elke maand tot op de laatste cent uit.’

Het hele interview lees je in de nieuwste Flair. Flair 29 ligt nu in de winkels.

Beeld: iStock