Het huishoudboekje van Bernice (27): ‘Voordat ik ziek werd, had ik een derde meer te besteden’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Bernice (27) om te laten zien waar ze het van doet.

NAAM

Bernice (27), wajong uitkering

NETTO-INKOMSTEN

Uitkering inclusief toeslagen € 1180

TOTAAL € 1180

VASTE LASTEN

Huur € 400

Gas, water, elektra € 85

Verzekeringen € 160

Internet + Tv € 40

Telefoon € 15

Kosten scooter € 65

Boodschappen € 175

TOTAAL € 940

SPAREN & SCHULDEN

Spaargeld € 700

Schulden € 0

Werk jij met een budget?

‘Ik moet wel. Het verschil tussen wat er bij mij aan inkomsten binnenkomt en wat er elke maand aan rekeningen uit moet, is heel erg klein. Als ik niet oplet, kom ik niet uit. Dat heb ik wel moeten leren. Twee jaar geleden werd ik ziek. Ik had allerlei vage klachten die artsen maar niet thuis konden brengen. Uiteindelijk werd er een spierziekte vastgesteld. Ik moest een uitkering aanvragen en ging er bijna een derde op achteruit. Gelukkig had ik niet zulke hoge vaste lasten. Die eerste maand dacht ik echt: hoe moet ik het hiervan doen? Ik hield al nooit iets over van mijn oude salaris, dat veel hoger was. Met een vriendin, die budgetcoach is, ben ik toen al mijn rekeningen door gegaan. Ik heb abonnementen opgezegd en goedkopere alternatieven gezocht voor water, elektra en gas. Het waren kleine besparingen, maar op die manier kon ik het allemaal net redden.’

Hoe voelde het, om zo veel in te moeten leveren?

‘Kut. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Ik was voordat ik ziek werd echt niet rijk, maar kon wel uit eten zonder er over na te hoeven denken over of ik daar wel geld voor had. Ik kon ook met mijn neefje naar een pretpark. Gewoon, dingen die voor mij heel normaal waren. Nu moet ik me financieel echt goed voorbereiden op dat soort kosten.’

Ben je minder gelukkig nu dan toen je nog werkte en dus meer geld verdiende?

‘Moeilijke vraag. Niet meer, denk ik. Ik heb best wel een tijd nodig gehad om mijn nieuwe leven inclusief alle beperkingen te accepteren. Geld inleveren was één ding, lichamelijk niet meer alles kunnen vond ik veel erger. En niet meer kunnen werken. Ik miste dat zo vreselijk. Nog steeds, eigenlijk. Ik vond werken altijd erg leuk. Ik werkte voor mijn ziekte als een soort vliegende keep op een kantoor. Ik zat bij de receptie, organiseerde uitjes, verzorgde de post. Ik miste vooral het contact met collega’s, nieuwe dingen kunnen bedenken en die uitvoeren. En gewoon het gevoel dat je iets bijdraagt.’

