Waarom je je huis niét moet opruimen voordat je op vakantie gaat

Na een vakantie is er niets fijners dan thuis komen in een schoon en opgeruimd huis. Herkenbaar? Dan is de kans groot dat je aan het schrobben slaat voordat je een paar dagen of weken de deur uit gaat. Maar da’s misschien toch niet een heel goed idee.

Thuiskomen in een stofvrij huis waarin geen rondslingerende kledingstukken liggen: heerlijk. Geen kopjes die nog afgewassen moeten worden, geen kussens die ingezakt op de bank liggen en géén eettafel die vol ligt met kruimels. Heer-lijk.

Veiliger

Toch kun je beter een paar vieze kopjes op het aanrecht laten staan en wat tijdschriften rommelig op tafel laten liggen wanneer je op vakantie bent, want dan is jouw huis een stuk onaantrekkelijker voor inbrekers. Nemen ze namelijk een kijkje door het raam, dan zullen ze denken dat je gewoon nog thuis bent.

Als het dus iéts rommeliger is in huis, betekent het wel dat je je huis in een veiligere staat achterlaat. En met die gedachte kun je net iets meer genieten van je welverdiende cocktail, toch?

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock