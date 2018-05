3 goede redenen om het wasgoed buiten op te hangen

We hebben al heel wat mooie dagen gehad en gelukkig liggen er ook weer een paar in het verschiet. Dat betekent dat we er lekker op uit kunnen trekken, lange wandelingen in de frisse lucht kunnen maken én het wasgoed buiten kunnen hangen.

Je denkt er misschien niet meteen aan maar kleven heel wat voordelen aan het wasgoed buiten ophangen. Zo zorgt de frisse buitenlucht er bijvoorbeeld voor dat je kleding niet muf gaat ruiken. Maar dat is lang niet het enige. Hieronder lees je nóg meer voordelen. Ga jij overstag?

1. Geld besparen

Helaas maar waar: door keer op keer de droger aan te zetten, kunnen de kosten flink oplopen – ook al heb je dat niet meteen door. Hang je je wasgoed buiten, dan bespaart je dat flink wat geld. Dat kost je immers helemaal niets.

2. Langer mooi

Wil je dat je favoriete broek, jurk en T-shirt zo lang mogelijk meegaan? Hang ze dan buiten op. De droger kan niet alleen je kleding beschadigen, het kan ook voorkomen dat je een kledingstuk in het apparaat gooit dat er eigenlijk niet in mág. Het gevolg: het komt eruit als een kledingstuk voor je baby. Eén ding is zeker: dat krijgt dat waslijntje dat buiten hangt zeker niet voor elkaar.

3. Sneller droog

Op een fijne zonnige dag kan je wasgoed in een klein uurtje al helemaal droog zijn (zou je niet zeggen, he?); da’s dus sneller dan wanneer je de spullen in de droger gooit. Daarnaast kun je met een beetje geluk – als je een grote tuin en een groot wasrek hebt – meerdere wasjes tegelijk ophangen. Ook fijn!

