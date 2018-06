Het huishoudboekje van Renée: ‘We houden onze vaste lasten bewust zo laag mogelijk’

Naam Renée (33), money-blogger bij en freelance tekstschrijver (zo’n 25 uur)

Partner Kasper (40), radiomaker en voice-over (32 uur)

Kinderen Cooper (4) en Bowie (1)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 3000 (gemiddeld)

Salaris partner € 3000 (gemiddeld)

Kinderbijslag € 134,03

TOTAAL € 6134,03

UITGAVEN

Hypotheek € 666,16

Boodschappen € 450

Verzekeringen € 43 (zorgverzekering voor jaar vooruit betaald)

Internet € 26

Mobiele telefoon € 19

Water, gas, energie € 172

Krant € 14,50

Schoonmaakster € 300

Wegenbelasting € 52

Gastouder € 242

TOTAAL € 1984,66

SPAARGELD € 25.000

SCHULDEN € 0

Er blijft elke maand een hoop geld over!

‘Ja, we houden onze vaste lasten bewust zo laag mogelijk, zodat we iedere maand wat geld overhouden. Dat sparen we, beleggen we en we gebruiken het om onze hypotheek af te lossen. We bouwen geen traditioneel pensioen op, maar proberen op deze manier een fijne oude dag te regelen. We hoeven door die lage lasten nu ook minder uur te werken, nu de kinderen klein zijn. Ook fijn’

Veel verdienen en zuinig leven. Is dat niet een beetje streng voor jezelf?

‘We zijn inderdaad best streng voor onszelf. Ik heb ook jarenlang alles uitgegeven, hoor. Zodra er een factuur gestort was, ging ik shoppen terwijl mijn kast zo vol met kleding hing dat er bijna niets bij paste. Dat waren mijn onbezonnen jaren, zeg ik altijd. Inmiddels ben ik moeder van twee kinderen, hebben we een hypotheek en proberen we verstandiger te zijn. Ik geloof erg in eigen verantwoordelijkheid. Ook voor je oude dag. Soms hoor ik mensen alleen maar over waar ze recht op hebben. Een vast contract, salarisverhoging, een dertiende maand. Je kunt ook zeggen: ‘Ik ben sterk genoeg om dat zelf te regelen.’ Dat proberen wij. Dat is niet altijd makkelijk, maar het voelt wel heel empowering, om dat woord maar eens te gebruiken.’

Leg eens uit…

‘Ik zal een voorbeeld geven. Wij lossen bijvoorbeeld iedere maand extra af op onze hypotheek. Nadat we dat gedaan hebben, krijgen we een brief van de bank met erin een nieuw, verlaagd maandbedrag. We betalen door dat extra aflossen elke maand minder en zijn zo ook veel eerder van onze hypotheek af dan de standaard dertig jaar. Dat vind ik kicken. Dat je dat zo in eigen hand hebt en niet door een ander laat bepalen. Dat bedoel ik met empowering.’

Jij lijkt wel blij te worden van geld sparen en aflossen?

‘Haha, dat klopt. Dat word ik ook. Blijer dan van uitgeven. Ik dacht heel lang dat ik de enige was die er zo over dacht. Mijn vrienden en familie verklaarden ons altijd voor gek. Dus ging ik op internet op zoek naar lotgenoten. Er waren er wel wat te vinden, maar er werd weinig over geschreven. Daarom ben ik in december 2017 zelf maar een blog begonnen, die helemaal over geld gaat. Aflossen, sparen, besparen, verdienen, en ook over uitgeven, hoor. Bijna elke dag schrijf ik een stukje dat door duizenden mensen wordt gelezen. Heel tof. En het leukste vind ik, dat ik ontdekte dat ik niet de enige ‘gek’ ben die zo over geld denkt. Er zijn er veel meer zoals ik. Door mijn site kom ik met die mensen in contact. Ik krijg ook berichten van lezers die schrijven: ‘Je hebt me aan het denken gezet. Ik ga het vanaf nu anders doen.’ Dan is mijn dag goed.’

