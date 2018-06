Het huishoudboekje van Nicolette: ‘Ik ben niet het type om samen te wonen’

Naam Nicolette (32), machineoperator (36 uur)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 1690 (varieert iets door wisselende uren)

Zorgtoeslag € 83

TOTAAL € 1773

UITGAVEN

Hypotheek € 450

Vereniging voor Eigenaren € 53

Gas, water, licht € 80

Verzekeringen € 134

Auto, inclusief benzine € 250

Televisie en internet € 25

Netflix € 8

Telefoon € 35

Goede doelen € 25

TOTAAL € 1060

SPAARGELD € 1500

SCHULDEN € 0

Een vrouwelijke machineoperator. Dat komt niet vaak voor, toch?

‘Dat klopt. Ik ben de enige vrouw op mijn werk. Ik bedien machines. Dat klinkt als saai werk, maar dat is het helemaal niet. In mijn functie mag ik elke dag andere machines bedienen. Dus het is juist heel uitdagend. Ik werk altijd weer met de nieuwste technologieën en daar ligt ook mijn interesse. Wat dat betreft ben ik echt een nerd, haha. Als mijn werkgever een nieuwe machine heeft aangekocht, ben ik de eerste die het ding inspecteert. Wat kan-ie? Hoe werkt-ie? Dat vind ik gewoon mooi. Ik doe dit werk al zeven jaar en ga nog elke dag met een brede glimlach naar mijn baas.’

Ben je tevreden met het salaris dat erbij hoort?

‘Een beetje meer zou natuurlijk leuk zijn, maar ik ben tevreden, hoor. Ik heb mijn leven zo ingericht dat ik in m’n eentje alle rekeningen kan betalen. Ik heb nooit samengewoond, dus weet niet hoe het is om de kosten te delen. Al begrijp ik natuurlijk dat je dan maar de helft van alles hoeft te betalen en geld overhoudt. Al sinds mijn achttiende woon ik op mezelf en ik kom prima rond. Ik zie het niet gebeuren dat er ooit nog iemand bij me komt wonen. Daar ben ik het type niet voor. Liever ben ik lekker alleen thuis. Ik heb een heel sociaal leven, met veel vrienden en een goede band met mijn familie. Een relatie zou ik leuk vinden, maar samenwonen niet. Daarvoor ben ik er te veel aan gewend om mijn eigen gang te gaan.’

Je houdt, na vaste lasten, nog een paar honderd euro over. Waar besteed je dat zoal aan?

‘Ik ga graag uit. Alleen wonen is heerlijk, maar niet als je er nooit uitgaat. Na mijn werk ga ik vaak uit eten met vrienden en mijn zus. Niks duurs, maar ik ben voor mezelf toch al snel zo 35 euro kwijt. Ik ga elke week wel een keer. Daarnaast sport ik graag. Ik doe aan bootcamp, gewoon lekker buiten. Daarvoor zijn zo veel leuke spullen te krijgen. Elke maand koop ik wel iets. Speciale springtouwen. Banden met weerstand. Kettlebells.’

Je betaalt elke maand VvE-kosten. Wat houdt dat precies in?

‘Dat is een bedrag dat ik betaal aan de Vereniging van Eigenaren. Uit dit potje worden reparaties aan het pand gedaan. Ook schilderskosten en ander onderhoud worden hiervan betaald. Ik vind dat een fijn gevoel: zo kom ik nooit onverwacht voor grote uitgaven te staan. Je zult maar een eigen huis hebben en je dak gaat lekken. Dat kost je zo een paar duizend euro. Dat kan hier dus niet gebeuren. Ook het onderhoud en de reparatie van mijn zonneschermen worden bijvoorbeeld uit de VvE-pot betaalt. Het neemt bij mij veel zorgen weg.’

Spaar je ook?

‘Ik zet elke maand wat geld weg. Het ligt er net aan hoeveel uitgaven ik die maand heb. Soms spaar ik 25 euro, soms 100 euro. Maar altijd iets.’

