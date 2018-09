Het huishoudboekje van Huda (35): ‘Mijn eigen appartementje is mijn grootste trots’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Huda (35) om te laten zien waar ze het van doet.

Lees ook: Het huishoudboekje van Jordine (37): ‘Ons droomhuis ging ten koste van ons geluk’

WIE:

Huda (35),

verpleegkundige (28-36 uur)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 1850 (gemiddeld)

Zorgtoeslag € 14

TOTAAL € 1864

VASTE LASTEN

Hypotheek € 320

VVE inclusief woonverzekeringen € 156

Gas, water, elektra € 74

Verzekeringen € 200

Internet + tv + mobiel € 43

Boodschappen € 225

Tijdschriftabonnement € 15

Verplichte aflossing studieschuld € 45

Auto € 170

Goede doelen € 25

Hond (eten + trimmen, uitlaatservice) € 120

TOTAAL € 1393

SPAREN & SCHULDEN

Spaargeld € 3300

Schulden € 1900 (studieschuld)

Ben je tevreden over je salaris?

‘Ik verdien genoeg om te voorzien in mijn eigen onderhoud. Elk jaar krijg ik er iets bij. Daar ben ik altijd weer blij mee. Al merk ik dat ik dat geld snel uitgeef. Aan elke maand wat extra’s kopen in de supermarkt, iets voor de hond of een abonnement op een tijdschrift.’

Ik vraag of je tevreden bent over je salaris, omdat er vaak gezegd wordt dat werknemers in de zorg te weinig verdienen.

‘De zorg is zo cruciaal voor de Nederlandse samenleving. Ik verzorg met mijn collega’s, mensen die dankzij goede zorg weer aan het werk kunnen of weer zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. Die daardoor de staat dus minder geld kosten. Om die reden is het belangrijk dat dat goed gebeurt. Maar een veel belangrijkere reden is natuurlijk dat mensen dat verdienen. Zijn ze ziek, dan hebben ze recht op goede, professionele zorg. En in sommige gevallen ook op een beetje aandacht. Even een praatje, een kop thee of een bemoedigend woord. Ik vind mijn werk lichamelijk zwaar. Ik loop de hele dag en heb daardoor last van mijn rug. Op een sombere dag denk ik weleens: ik moet beter beloond worden voor het werk dat ik doe, maar laat die gedachte ook weer los. Ik kies ervoor dat niet altijd te voelen. Het is zo negatief. Het maakt het werk niet leuker. Ik kies ervoor het mooie van mijn werk te zien. Dat ik mensen blij maak, geruststel en dat ze mede dankzij mij weer gezond naar huis gaan.’

Je vaste lasten zijn netjes laag.

‘Dank je. Ik let daar goed op. Het helpt dat ik goedkoop woon. Ik heb een eigen appartementje, dat ik zo’n tien jaar geleden kocht met mijn ex-vriend. Toen onze relatie over ging, kon ik het op mijn naam zetten. Het is mijn grote trots. Ik vind dat ik het geweldig heb ingericht. Ja, sorry, daarin ben ik niet bescheiden. Je zou hier zo foto’s kunnen maken voor een woonblad. En dat met een beperkt budget. Mensen die hier binnenstappen zijn echt verbaasd. Van buiten lijkt het niet veel, van binnen is het prachtig.’

Het hele interview lees je in Flair 37. Deze editie ligt nu (t/m 18 september) in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock