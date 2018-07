Het huishoudboekje van Femke: ‘We verkochten het huis met anderhalve ton overwaarde’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Femke (41) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE

Femke (41), businesscoach (± 40 uur)

Partner Michiel (42), praktijkondersteuner (28 uur)

Kinderen Minke (8) en Maarten (12)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 1200

Salaris partner € 1655

Kinderbijslag € 162,75

TOTAAL € 3017,75

VASTE LASTEN

Hypotheek € 317

Gas, water en licht € 200

Boodschappen € 450

Verzekeringen € 300

Auto € 250

Internet € 30

Mobiele telefoons € 25

TOTAAL € 1572

SPAARGELD € 12.500

SCHULDEN € 0

Waar woon je nog voor 317 euro per maand?

‘Bij ons op het platteland in Drenthe, haha. Iedereen is hier welkom, er zijn nog genoeg leuke huizen te vinden. Hier is de woningmarkt nog niet gek geworden.’

Kom je daarvandaan?

‘Nee, we wonen hier nu een halfjaar. Daarvoor woonden we met onze kinderen in Amersfoort, in een twee-onder-een-kap. We kochten ons huis in 2009, toen het net crisis was. De prijzen waren laag. De laatste jaren bleven de huizenprijzen in de stad maar stijgen. We wilden groter gaan wonen, met wat meer privacy in onze tuin. We woonden echt nog in een huis dat gericht was op kleine kinderen; speeltuintje voor de deur, en zo. De kinderen waren inmiddels ouder en waren dat ontgroeid. Een jaar lang hebben we naar een groter huis in onze eigen stad gezocht. Elke keer weer was dat een teleurstelling. De prijzen waren hoog en dan vond ik nog dat we er weinig huis voor kregen. Dus maakte ik de cirkel waarbinnen ik op Funda zocht steeds wat groter. Het hielp niks. De prijzen waren overal belachelijk! Totdat ik buiten de Randstad ging kijken. De mooiste boerderijtjes vond ik, maar ja, wel in Drenthe. In eerste instantie keek ik alleen voor de grap, tot ik ons huidige huis zag.’

En toen was je verkocht?

‘Ja, eigenlijk wel. Een woonboerderij van ruim tweehonderd vierkante meter, vanbinnen al helemaal opgeknapt. Niet te afgelegen, dicht bij de dorpskern, maar toch heel privé. Een geweldig stuk land erachter, met een apart huisje met twee slaapkamers. Voor als de kinderen straks groter zijn en op zichzelf willen wonen; dan kan ik ze toch nog een beetje bij me houden. Ik ben zo’n moeder die dat fijn vindt. Ik liet het huis aan mijn man zien, die begon te lachen. Zo van: ja, daar is het lekker goedkoop maar ik wil er niet dood gevonden worden. Dat dacht ik in eerste instantie ook. Tot we op een regenachtige zondag besloten erlangs te rijden. Ik was meteen verliefd.’

Wat betekende die verhuizing financieel voor jullie?

‘We verkochten het huis met anderhalve ton overwaarde. We hadden ook al wat afgelost op de hypotheek en daarnaast wat gespaard. Daardoor hadden we nog maar een hypotheek van ruim honderdtienduizend euro nodig. Onze eigen mini-hypotheek. De rente was ook laag, dus betalen we elke maand een schijntje voor dit geweldige huis.

