Het huishoudboekje van Angelina: ‘Ik heb het een stuk beter op orde dan de meeste studenten’

Naam Angelina (27), student en bijbaan in callcenter (gemiddeld 20 uur)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 850

Zorgtoeslag € 94

Aanvullende beurs € 380

TOTAAL € 1324

VASTE LASTEN

Huur € 450

Servicekosten € 35

Boodschappen € 150

Verzekeringen € 145

Collegegeld € 170

Studieboeken € 65

Vervoer € 100

Mobiele telefoon € 30

Spotify € 10

Netflix € 10

TOTAAL € 1165

Spaargeld € 600

Schulden € 0

Heb jij je financiële zaakjes op orde?

‘Een stuk beter dan de meeste studenten om me heen. Iedereen heeft gigantische schulden. Dat wil ik niet. Daarom werk ik, naast mijn hbo-studie, zo’n twintig uur per week. Dat levert me genoeg op om mijn huur en boodschappen te betalen. Ik krijg ook een aanvullende beurs van DUO, omdat mijn ouders niet kunnen meebetalen aan de kosten voor mijn studie. Mijn vader is al zo lang ik weet afgekeurd en krijgt een uitkering. Mijn moeder, van wie hij jaren geleden scheidde, werkt wel maar heeft het niet breed. Het is fijn dat ik iets extra’s krijg, dat maakt het haalbaar om zelf boeken en collegegeld te betalen.’

Had je niet liever thuis gewoond tijdens je studie? Dat scheelt een hoop geld.

‘Dat had ik wel gewild. Alleen is de hogeschool twee uur rijden van waar mijn ouders wonen. Ik zou een halve dag kwijt zijn aan reizen, elke dag. Bovendien wonen allebei mijn ouders klein. Mijn vader heeft geen extra slaapkamer, mijn moeder wel, maar een heel krappe. Daar zag ik mezelf niet nog jaren wonen.’

Is het te doen: twintig uur werken naast je studie?

‘Een doordeweekse dag ziet er bij mij ongeveer zo uit: ik zit tot een uur of drie op school, waarna ik snel douch, me omkleed en naar mijn werk ga. Ik neem een salade mee als avondeten. Ik werk tot negen uur en ga daarna naar huis. Daar ruim ik nog even op, kijk wat Netflix en ga naar bed. Het is pittig, maar ik weet ook: het zal niet altijd zo zijn. Dit is investeren. Op deze manier voorkom ik dat ik straks, nadat ik mijn diploma heb gehaald, jarenlang moet aflossen op een studieschuld. Dat lijkt me zo’n demotiverend begin van je loopbaan. Dan nu maar wat harder werken.’

Er is de laatste jaren flink bezuinigd op studentensubsidies. Wat vind jij daarvan?

‘Mijn zus is een stuk ouder dan ik. Zij viel nog onder het oude stelsel. Ze kreeg als uitwonende student elke maand een paar honderd euro. Dat geld mocht ze houden. Tegenwoordig is het een lening: elke euro moet terug. Ik wil geen schulden maken, al is het dan een studieschuld onder gunstige voorwaarden. Daar pas ik voor.’

Beeld: iStock