Henry Schut: ‘Ik ben inmiddels een expert in poepluiers verschonen’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: presentator Henry Schut.

In het kort

Henry Schut woont samen met Merel en hun drie kinderen Luuk (7), Stijn (5) en Anne (3). Je kent hem als presentator van Studio Sport, Sportjournaal en het Radio 1-programma Langs de lijn. Sinds een paar jaar is hij daarnaast fanatiek aan het sporten: de inspiratiebron voor z’n nieuwe boek Topfit. Hij vertelt hierin hoe het hem is gelukt om naast al z’n bezigheden een fit lijf te krijgen en te houden én wat voor positieve effecten dat heeft op z’n leven.

Wie doet de afwas?

‘Ik. Dat is het mooie met drie kinderen; je hebt altijd een volle afwasmachine. Ik begin er de dag mee, eindig ermee en haal ‘m tussendoor nog één of twee keer leeg. Dat vind ik niet erg. Het is typisch iets wat je even doet als je wacht tot de rijst kookt of de groente klaar is. We hebben een open keuken, dus ondertussen kun je gezellig even met elkaar kletsen.’

1 punt

In hoeveel minuten verschoon jij een poepluier?

‘Oei, dat verschilt per luier. Maar ik ben vrij snel. Ik hoor weleens van vaders die een poepluier niet eens aanraken, maar bij ons is dat maar net wie er in de buurt is. Met drie kinderen ben ik inmiddels een redelijke expert.’

Zoals het heurt. 1 punt

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

Lachend: ‘Zelden tot nooit. Dat komt ook omdat we om de week een schoonmaker in huis hebben. Tussendoor maakt Merel het toilet schoon.’

Nou ja, zeg. 0 punten

Behoort stofzuigen tot jouw takenpakket?

‘Ik ben heel erg van de kruimeldief. Die is superhandig met kleine kinderen, want er wordt overal gekruimeld en geklooid. Met de kruimeldief maak je lekker snel het aanrecht, de eettafel en de keukenvloer schoon. De stofzuiger pak ik ook weleens, maar die staat aan de andere kant van het huis in een kast met allemaal spullen ervoor. Ik besteed liever iets meer tijd aan zuigen met de kruimeldief dan dat ik de stofzuiger ga halen.’

Ideetje: een beter bereikbare locatie voor de stofzuiger? ½ punt

Wanneer waste je voor het laatst het beddengoed?

‘Een paar weken geleden, volgens mij. Dat is iets wat Merel normaal gesproken doet. Als ik het beddengoed verschoon, dan is dat omdat er iemand komt logeren.’

Een heldere taakverdeling. ½ punt

Hoe vaak maak jij de koelkast schoon?

‘Geregeld. Dat is ook wel nodig. Als je met z’n vijven bent, dan zit je koelkast – zeker als die niet per se is bedoeld voor een groot gezin, zoals bij ons – nogal snel vol. Dan raakt er nog weleens iets bekneld of vergeten. Dat betekent dat ik best vaak moet poetsen of schoonmaken. Het echte ontdooien hoeft gelukkig niet zo vaak.’

Klinkt alsof Henry de koelkast goed in de smiezen heeft. 1 punt

Beeld: Stef Nagel