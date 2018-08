Zo vaak moet je je écht handdoeken wassen

De geur én zachtheid van handdoeken die net uit de wasmachine en droger komen: heerlijk! Maar hoe vaak moet je die dingen eigenlijk wassen? Na iedere douchebeurt of kun je er meerdere keren mee doen?

Als je je handdoeken na iedere douchebeurt direct in de was gooit, vind je het idee om je er meerdere keren mee af te drogen waarschijnlijk ontzettend vies. Toch kan dat prima, zo beweert Philip Tierno, microbioloog en patholoog aan de Universiteit van Geneeskunde in New York.

Drie keer

Volgens de deskundige zou je je handdoek pas na drie keer gebruiken in de was te hoeven gooien. Natuurlijk wél afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Zo moet je ‘m na het gebruiken niet op de grond gooien of als een prop in een hoekje smijten, maar uithangen over een wasrek. Zo zorg je ervoor dat-ie goed opdroogt en je ‘m rustig tot drie keer kunt gebruiken.

