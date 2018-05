Wasverzachter bij handdoeken is geen goed idee en dit is waarom

Voor de zekerheid gooien we overal een beetje wasverzachter bij. Het ruikt lekker en wat kan het nu voor kwaad? Toch kun je dit goedje bij handdoeken beter achterwege laten.

Met nieuwe items is het zelfs beter om deze even (zo’n 24 uur) in koud water te laten weken met een scheut azijn. Zo blijven de kleuren niet alleen mooier, maar blijven jouw handdoeken ook langer goed.

Grote wasjes

Wanneer ze dan toe zijn aan een wasbeurt, is het funest om er wasverzachter bij te gooien. Oeps… Hierdoor absorberen de vezels namelijk het water minder goed en zul je minder makkelijk jezelf kunnen afdrogen. Ook hierbij is azijn weer het wondermiddel. Doe dit in het laatje van de machine en je zult zien dat alle zeepresten verwijderd worden en het ook nog eens ontvet.

Lekker geurtje

Mocht je nu juist zo verknocht zijn aan het heerlijke geurtje van de wasverzachter, dan zijn er ook nog genoeg andere opties om dit te bereiken. Gebruik bijvoorbeeld eens een textielspray. Ruikt ook lekker en dan weet je zeker dat jouw handdoeken nog intact blijven.

Bron: Libelle | Beeld: iStock