Goed om te weten: zo lang kun je eten bewaren in de vriezer

Er gaat niets boven een grote vriezer in huis; weggooien is immers zonde. En hoe fijn is het dat je producten in de aanbieding (1+1!) kunt kopen, wetende dat je genoeg plek hebt in de vriezer om ze daarin te bewaren?

Als je producten inslaat in de supermarkt, zie je overal wel een houdbaarheidsdatum op staan. Maar zodra je bijvoorbeeld vlees koopt en het direct in de vriezer gooit, geldt deze datum (die vaak zo’n drie dagen na de aankoopdatum is) niet meer. Dan kun je het ineens een stuk langer bewaren, maar hóéveel langer is dat eigenlijk?

Verschillend

Het verschilt per etenswaar hoelang het goed blijft in de vriezer, maar één ding moge duidelijk zijn: je kunt niets voor eeuwig bewaren. Hieronder vind je een lijstje van voedingswaren die in veel vriezers terug te vinden zijn, met daarbij hoelang je ze kunt bewaren.

1. Brood

Als je een brood buiten de vriezer bewaart, zit je al gauw opgescheept met droge boterhammen. Je kunt het dus beter in de vriezer bewaren; dan blijft het twee tot vier weken goed.

2. Kip

Zitten er zes kipfilets in een pak maar heb je er maar vier nodig? Invriezen die handel, dan kun je ze zes tot negen maanden bewaren.

3. Rund- of varkensvlees

Rundvlees kun je zes tot twaalf maanden bewaren in de vriezer. Varkensvlees blijft minder lang goed: je doet er goed aan om dit binnen vier maanden op te eten.

4. Vis

Zalmfiletje over? Verpak het goed, vries het in en zorg dat je het binnen twee maanden nuttigt.

5. Groente en fruit

Je kunt groente en fruit al ingevroren kopen, maar je kunt ook vrijwel alle groentes en vruchten invriezen. Voor groentes geldt dat ze zes tot twaalf maanden goed blijven. Vries je fruit in? Verwijder dan eerst de pitten en schillen, en doe het fruit in stukken in bakjes. De vruchten blijven dan tien tot twaalf maanden goed.

6. Zuivelproducten

Ook boter, yoghurt en melk kun je invriezen. Boter kun je een halfjaar bewaren in de vriezer; yoghurt en melk moet je na twee maanden weggooien.

Let op de graden

Als je een fervent gebruiker bent van de vriezer, moet je er wel op letten dat je vriezer ingesteld staat op in ieder geval -18 graden Celsius. Een hogere temperatuur (-17, dus bijvoorbeeld) is echt te ‘warm’.

Bron: Libelle | Beeld: iStock