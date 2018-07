Trek maar uit: waarom je beter geen schoenen kunt dragen binnenshuis

Terwijl sommige mensen ze meteen uittrappen bij thuiskomst, houdt de ander ze het liefst aan totdat-ie naar bed gaat. Toch is het ’t verstandigst om je schoenen wél uit te trekken bij de voordeur, met verschillende redenen.

Waarom je je schoenen beter niet binnenshuis kunt dragen? Lees mee:

1. Je neemt een hoop viezigheid mee

Je loopt met je schoenen over straat, staat ermee in de tram en pakt zo nu en dan ook nog een stuk gras mee. Met die gedachte is het niet heel gek dat er een hoop viezigheid onder je schoenen kleeft, toch? Als je ze binnenshuis draagt, neem je al dat vuil mee, waar je vervolgens óók weer met blote voeten doorheen wandelt. Bah! Doe maar uit, dus, die schoenen. Scheelt ook weer een hoop schoonmaken.

2. Slecht voor de vloer

Je denkt misschien dat alleen hakken je houten vloer kunnen beschadigen, maar niets blijkt minder waar. Ook ‘normaal’ schoeisel en laarzen met een profiel kunnen zorgen voor krassen en lelijke putjes. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de steentjes die in jouw zool vast zijn komen te zitten.

3. Niet alleen vuil, maar óók bacteriën

Als je van buiten naar binnen loopt met schoenen aan, neem je niet alleen een lading zand en steentjes mee, maar ook een hoop bacteriën. Ben je bijvoorbeeld naar een openbaar toilet geweest, dan is de kans groot dat de E.colibacterie is meegelift naar huis.

4. Wees lief voor je voeten

Op straat lopen zonder schoenen is natuurlijk niet heel verstandig, maar zodra je thuis bent is het een goed idee om je voeten wat rust te geven. Bevrijd ze uit die strakke sneakers en trek je sokken uit; uit verschillende onderzoeken is bovendien gebleken dat het lopen op blote voeten je balans en houding verbeteren. Win-win!

