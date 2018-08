Say what? We gebruiken de knoflookpers blijkbaar altijd al verkeerd

Bijna iedereen heeft wel een knoflookpers in de keukenla liggen. En eigenlijk is het ook een onmisbare tool, want het scheelt tóch een hoop snijwerk (en stinkende vingers) om zo’n teentje fijn te hakken. Maar hoe handig je ‘m nu ook al vindt, er is een manier waarop je nóg meer uit het ding kunt halen.

Door de pastasaus, curry en vele andere gerechten: een teentje knoflook doet het (bijna) altijd goed. Het is dan ook geen wonder wanneer je de knoflookpers dagelijks gebruikt, maar doe je het eigenlijk wel op de goede manier?

Met velletje en al

De meeste mensen pellen het knoflookteentje voordat ze ‘m in de pers doen, maar wat blijkt? Je kunt de teen gewoon met vel en al in het ding doen. De knoflookpers zal namelijk alsnog z’n werk doen en uiteindelijk is het resultaat hetzelfde als wanneer je het witte velletje wél verwijdert. Scheelt weer!

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock