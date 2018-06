Van de drukte in een levendige stad tot de rust in de vrije natuur en het briesje op het strand: waar jouw voorkeur ook naar uitgaat, je wil natuurlijk wél optimaal genieten van je vakantie. Eén ding is zeker: je druk maken tijdens een vakantie is wel het laatste waar je op zit te wachten.

Lees ook: Toe aan vakantie? Dit zijn de goedkoopste landen in Europa

Heb je de ramen wel goed dichtgedaan? Zijn alle lampen uit? Als je een lange tijd van huis bent, kun je je soms best druk maken of je alles wel goed achtergelaten hebt.

Weg met die stress

Om die onzekerheid weg te nemen en stress te voorkomen, is het verstandig om overal foto’s van te maken voor vertrek. Maak bijvoorbeeld een foto van het fornuis, waarop de knoppen goed te zien zijn; zo hoef je niet meer te twijfelen of je de boel wel uit hebt gezet. Maak jij je altijd druk of de oven wel uit is? Maak daar dan een foto van.

Twijfel

Sla je vlak na vertrek alsnog aan het twijfelen terwijl je overal foto’s van gemaakt hebt? Ga dan niet terug, maar vertrouw op de kiekjes die op je telefoon staan, zo klinkt het advies van Psychology Today. Het zou je namelijk alleen nog maar banger maken en ervoor zorgen dat je je achteraf afvraagt of je wel écht alles dubbel gecheckt hebt.

Maak van alle stopcontacten, het fornuis en de ramen een lading foto’s en vertrouw daarop. Wedden dat je in het vervolg nóg relaxter aan het zwembad ligt?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: GVA.be | Beeld: iStock