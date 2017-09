Favoriete trui gekrompen in de was? Zó past hij weer

We hebben er allemaal wel eentje; een trui die we nóóit weg zullen gooien. Ook al zitten er vlekken op of scheuren in, een favoriete trui hoort nou eenmaal in onze kast. Maar wat als deze per ongeluk gekrompen is in de was? Dan hoef je hem dus níet meer weg te gooien, want wij hebben het stappenplan om die trui weer te laten passen.

Stap 1.

Vul de gootsteen met lauwwarm water en voeg hier een eetlepel conditioner of babyshampoo bij.

Stap 2

Doe je gekrompen kledingstuk in de volgelopen gootsteen, en laat hem daar zo’n dertig minuten in weken

Stap 3

Laat de gootsteen leeglopen en haal je trui eruit. Knijp voorzichtig het water uit het kledingstuk, maar wring niet! Krijg je het water er maar moeilijk uit zonder te wringen? Dan kun je het kledingstuk voorzichtig tegen de rand van de gootsteen drukken, om zo het water eruit te duwen.

Stap 4

Leg een dikke katoenen handdoek op een vlak oppervlak, zoals de vloer of de tafel. Leg hier het kledingstuk op. Rol de handdoek met het kledingstuk erin op, zodat de handdoek de rest van het water uit de trui kan absorberen.

Stap 5

Nu is het kledingstuk vochtig en niet meer doorweekt, en is het tijd om het kledingstuk voorzichtig terug te rekken naar zijn originele pasvorm en grootte. Als je dit hebt gedaan, laat je het aan de lucht drogen. Issie droog? Dan heeft het kledingstuk zijn eigen vorm weer terug!

Hoe dit kan?

Door de toevoeging van conditioner of babyshampoo, wordt de stof elastischer en dus flexibel genoeg om uitgerekt te worden – zonder schade aan te richten. Zo simpel is het! (Een tip: was voortaan je delicate gebreide truien gewoon met de hand. Dan kom je ook niet voor nare verrassingen te staan!)

Bron: Pure Wow Beeld: Sanoma Beeldbank