Pas op! Deze etenswaren kun je niet voor een tweede keer opwarmen

Als je een drukke werkweek voor de boeg hebt en de komende avonden pas laat thuis verwacht te zijn, is uitgebreid koken waarschijnlijk het laatste waarop je zit te wachten. Tijd om te meal preppen en op de avond zelf alleen nog maar je maaltijd in de magnetron te hoeven schuiven. Maar pas op, want niet alle etenswaren zijn geschikt om voor een tweede keer op te warmen.

Je zet het bakje met je vooraf bereide maaltijd of wat kliekjes in de magnetron, wacht een paar minuten en pling: je kunt aan tafel. Het is zo lekker makkelijk, maar er is een aantal etenswaren dat zich er niet voor leent om voor een tweede keer opgewarmd te worden. Met deze voedingsmiddelen is het oppassen geblazen:

1. Kip

Naast het feit dat je kip altijd goed moet bakken en nooit rauw moet eten, kun je het beter ook niet voor een tweede keer verwarmen. Als je afgekoelde kip namelijk opnieuw opwarmt, verandert de eiwitsamenstelling, wat kan leiden tot vervelende spijsverteringsproblemen. Toch opnieuw opwarmen? Zorg er dan voor dat de kipstukjes van binnen gloeiend heet zijn voordat je ze opeet.

2. Rijst

Ongekookte rijst kan sporen bevatten van een bacterie die voedselvergiftiging veroorzaakt en die sporen zijn helaas bestand tegen de hitte in de snelkookpan. Bewaar je de rijst na het koken op kamertemperatuur, dan kan de bacterie zich vermenigvuldigen met een voedselvergiftiging als gevolg. Je kunt rijst dus alleen opnieuw opwarmen wanneer je het na de eerste keer koken in de koelkast hebt bewaard.

3. Paddenstoelen

Door de pasta, risotto of gewoon zo: champignons en andere paddenstoelensoorten zijn hartstikke veelzijdig én lekker. Geen wonder als je ze in veel gerechten gebruikt, dus. Ze bevatten alleen wel veel water en eiwitten, waardoor ze snel kunnen gaan schimmelen en bederven. Dit geldt niet alleen voor de rauwe variant, maar óók wanneer ze gegaard zijn. Bereide paddenstoelen moet je dus altijd in de koelkast bewaren. Wil je ze opnieuw opwarmen? Dan moet je dit op een minimale temperatuur van 70 graden Celsius doen.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock