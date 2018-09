Is je eten beschimmeld? In deze gevallen kun je het gewoon wegsnijden

Het kan de beste overkomen: je doet voor de hele week boodschappen en eet tóch minder vaak thuis dan je verwacht had, met als gevolg dat er een deel van je groente en fruit beschimmeld in de koelkast ligt. Maar alles linea recta in de prullenbak mikken, blijkt onnodig en alleen maar zonde te zijn.

Paprika’s met rotte plekken, beschimmelde aardappels en aardbeien met onsmakelijke pluisjes erop: getver. Maar in welke gevallen is het nodig om de gehele verpakking weg te gooien en bij welke voedingsmiddelen is het verantwoord om alleen de schimmelplekjes weg te snijden? De Amerikaanse Food Safety and Inspection Service zet het op een rijtje.

Mycotoxine

Sommige schimmels kun je zonder problemen eten; denk bijvoorbeeld aan de champignons die je door de pasta gooit en de brie die je op toastjes serveert. Daarentegen zijn er ook schimmels waar je flink ziek van kunt worden. Waar dat door komt? De boosdoener op het gebied van beschimmeld voedsel is de stof mycotoxine. Deze wordt voornamelijk aangetroffen in druivensap en appels, maar ook in noten, granen en kruiden.

Weggooien of wegsnijden?

In sommige gevallen kun je schimmels gewoon wegsnijden en de onaangetaste delen van de voedingswaren zonder problemen opeten; in andere gevallen is de schimmel alleen op bepaalde plekken van het eten zichtbaar, maar zit het in werkelijkheid overal. Zonde maar waar, de onderstaande producten kun je beter direct weggooien:

Noten, pindakaas, notenpasta’s en peulvruchten

Zachte kazen als roomkaas, plakjes kaas of hüttenkäse

Jams en dingen als appelmoes

Schimmelkazen waarop je een schimmel aantreft die niet bij het fermentatieproces hoort

Kliekjes

Vleeswaren

Droog voedsel als brood en koekjes

En in deze gevallen mag je de schimmel wegsnijden:

Harde kaas: ruim wegsnijden. Dit geldt ook voor blauwschimmelkazen als gorgonzola en roquefort.

Droge worst of gedroogde ham. Eventuele plekjes kun je wegsnijden of afborstelen.

Groenten en (hard) fruit met een relatief laag vochtgehalte. Denk hierbij aan wortels en paprika’s.

